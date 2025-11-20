Reprezentacja Polski zagra w barażach o awans na MŚ 2026 po zajęciu drugiego miejsca w grupie eliminacyjnej.

Polska, prowadzona przez Jana Urbana, w barażach zagra jeden lub dwa mecze (jesli wygramy pierwszy)

Losowanie baraży odbędzie się 20 listopada o godzinie 13:00, a transmisję można oglądać w TVP Sport.

Baraże na MŚ 2026. Polska zagra jeden albo dwa mecze

Polska, aby awansować na przyszłoroczny mundial, musi przejść dwuetapowe baraże. W swojej grupie eliminacyjnej zajęliśmy bowiem drugie miejsce (za Holandią), które nie gwarantuje bezpośredniej promocji na mistrzostwa świata. "Biało-czerwonym" niestety nie wystarczyły dobre mecze, które rozegraliśmy pod koniec grupowej fazy eliminacji, gdy już selekcjonerem naszej kadry był Jan Urban. Pod jego wodzą w kwalifikacjach wygraliśmy z Finlandią u siebie (3:1), Litwą na wyjeździe (2:0) i z Maltą również na wyjeździe (3:2). Akurat ten ostatni mecz chluby Polakom nie przynosi... Poza trzema zwycięstwami ekipa Jana Urbana dwukrotnie remisowała z bardzo silną Holandią. Zarówno w Rotterdamie, jak i w Warszawie było 1:1. Teraz czekają nas baraże. Polska zagra albo jeden mecz (jeśli będzie on przegrany), albo dwa. Dopiero po pokonaniu dwóch rywali awansujemy na MŚ 2026.

O której losowanie baraży do MŚ 2026? Transmisja z losowania: Gdzie oglądać?

W Europie walczące o awans z baraży drużyny podzielone zostały na cztery koszyki. W pierwszym znalazły się: Włochy, Dania, Turcja i Ukraina, w drugim: Polska, Walia, Czechy i Słowacja, w trzecim: Irlandia, Albania, Bośnia i Hercegowina oraz Kosowo, a w czwartym: Szwecja, Rumunia, Macedonia Północna i Irlandia Północna. W pierwszym meczu zagramy z kimś koszyka trzeciego, czyli z Irlandią, Albanią, Bośnią i Hercegowiną lub Kosowem. Co ważne, o awansie do finału baraży decyduje jeden mecz, który zagramy u siebie. W decydującym o awansie na MŚ meczu zagrać możemy (jeśli wygramy pierwsze spotkanie) m.in. z Włochami, Danią, Turcją i Ukrainą. Losowanie baraży do MŚ 2026 rozpocznie się o godz. 13.00. Transmisję z losowania oglądać można w TVP Sport.

Studio, prowadzone przez Paulinę Chylewską, zacznie się o 12:30. Jej gośćmi będą Dariusz Szpakowski i Grzegorz Mielcarski. Transmisja na antenie TVP Sport, w TVPSPORT.PL, aplikacji mobilnej, Smart TV i HbbTV. Losowanie skomentuje Maciej Iwański

