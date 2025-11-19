Surowa kara dla piłkarzy reprezentacji! Nie otrzymają premii za ostatnią wygraną. Związek potwierdza

Mateusz Sobiecki
2025-11-19 8:58

Eliminacje do mistrzostw świata dobiegły końca. Większość reprezentacji jest już pewna wyjazdu na mundial, szesnaście z nich powalczy jeszcze o wyjazd do Stanów Zjednoczonych, Meksyku i Kanady. W dobrych humorach po zgrupowaniu nie będą piłkarze kadry Czech. Zawodnicy zostali pozbawieni premii za mecz z Gibraltarem. Dlaczego?

Polska - Czechy

i

Autor: Lukasz Grochala/ Cyfrasport Polska - Czechy
  • Reprezentacja Czech zagra w barażach o wyjazd na mistrzostwa świata w piłce nożnej
  • Po ostatnim meczu wygranym z Gibraltarem 6:0 piłkarze powinni mieć powody do zadowolenia
  • Tak jednak nie jest! Kadra Czech została pozbawiona premii za spotkanie, a kapitan stracił opaskę. Czemu?

Eliminacje MŚ: Czesi nie dostaną premii za mecz! Dlaczego?

Czeski Związek Piłki Nożnej nałożył surowe sankcje po poniedziałkowym meczu eliminacji mistrzostw świata. Tomas Soucek stracił opaskę kapitana, a cała reprezentacja nie dostanie premii finansowych za spotkanie z Gibraltarem. Powód? Brak podziękowań dla kibiców po wygranym 6:0 meczu w Ołomuńcu.

Choć Czesi mieli już wcześniej zapewnione drugie miejsce w grupie, po finałowym gwizdku piłkarze nie podeszli pod trybuny. Fani, którzy od tygodni krytykowali drużynę za słabą formę — zwłaszcza po porażce z Wyspami Owczymi — odebrali to jako oznakę lekceważenia. W sieci rozpętała się burza, a związek zareagował błyskawicznie.

Surowa kara dla piłkarzy. Kapitan pozbawiony opaski!

Federacja ostro zareagowała. W specjalnym komunikacie przeproszono kibiców, a następnie ogłoszono dwie kary. Dotyczy ona zarówno samego kapitana drużyny Tomasa Soucka, jak i całego zespołu. Pieniądze z premii, które miały być przeznaczone dla piłkarzy, zostaną wpłacone na cele charytatywne.

„Kibice mają pełne prawo wyrazić swój sprzeciw wobec niezadowalającej gry w ostatnich meczach. Reakcja zawodników powinna być wręcz przeciwna. Powinni byli podziękować aktywnym kibicom” – napisano w oświadczeniu związku.

Reprezentacja Czech wciąż ma o co grać. Drużyna w marcu powalczy w barażach o awans na mistrzostwa świata 2026.

