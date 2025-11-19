Surowa kara dla piłkarzy reprezentacji! Nie otrzymają premii za ostatnią wygraną. Związek potwierdza

- Reprezentacja Czech zagra w barażach o wyjazd na mistrzostwa świata w piłce nożnej
- Po ostatnim meczu wygranym z Gibraltarem 6:0 piłkarze powinni mieć powody do zadowolenia
- Tak jednak nie jest! Kadra Czech została pozbawiona premii za spotkanie, a kapitan stracił opaskę. Czemu?
Eliminacje MŚ: Czesi nie dostaną premii za mecz! Dlaczego?
Czeski Związek Piłki Nożnej nałożył surowe sankcje po poniedziałkowym meczu eliminacji mistrzostw świata. Tomas Soucek stracił opaskę kapitana, a cała reprezentacja nie dostanie premii finansowych za spotkanie z Gibraltarem. Powód? Brak podziękowań dla kibiców po wygranym 6:0 meczu w Ołomuńcu.
Choć Czesi mieli już wcześniej zapewnione drugie miejsce w grupie, po finałowym gwizdku piłkarze nie podeszli pod trybuny. Fani, którzy od tygodni krytykowali drużynę za słabą formę — zwłaszcza po porażce z Wyspami Owczymi — odebrali to jako oznakę lekceważenia. W sieci rozpętała się burza, a związek zareagował błyskawicznie.
Reprezentacja Polski wróciła do kraju. Po horrorze z Maltą na lotnisku powiało chłodem i... luksusem [ZDJĘCIA]
Surowa kara dla piłkarzy. Kapitan pozbawiony opaski!
Federacja ostro zareagowała. W specjalnym komunikacie przeproszono kibiców, a następnie ogłoszono dwie kary. Dotyczy ona zarówno samego kapitana drużyny Tomasa Soucka, jak i całego zespołu. Pieniądze z premii, które miały być przeznaczone dla piłkarzy, zostaną wpłacone na cele charytatywne.
„Kibice mają pełne prawo wyrazić swój sprzeciw wobec niezadowalającej gry w ostatnich meczach. Reakcja zawodników powinna być wręcz przeciwna. Powinni byli podziękować aktywnym kibicom” – napisano w oświadczeniu związku.
Influencer próbował wykorzystać Lewandowskiego do reklamy nielegalnego kasyna! Taki jest finał
Reprezentacja Czech wciąż ma o co grać. Drużyna w marcu powalczy w barażach o awans na mistrzostwa świata 2026.