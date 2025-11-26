Fatalne wieści dla reprezentacji Polski. Chodzi o losowanie mistrzostw świata! Kłopoty naszej kadry

Losowanie grup mistrzostw świata w piłce nożnej już 5 grudnia w Waszyngtonie

Drużyny, które awansują na mundial 2026 z europejskich lub międzykontynentalnych baraży, zostaną przydzielone do grup z czwartego koszyka – poinformowała FIFA. Światowa federacja potwierdziła również, że jeśli Hiszpania i Argentyna wygrają swoje grupy, ich ewentualne spotkanie będzie możliwe dopiero w finale lub meczu o trzecie miejsce.

Znanych jest już 42 z 48 uczestników mistrzostw świata, które odbędą się w USA, Kanadzie i Meksyku. O kolejne cztery miejsca w marcu powalczą zespoły w europejskich barażach, wśród nich Polska. Biało-czerwoni w półfinale zmierzą się z Albanią, a w przypadku zwycięstwa zagrają ze zwycięzcą pary Ukraina – Szwecja. Dwa ostatnie miejsca obsadzą zwycięzcy baraży międzykontynentalnych rozegranych w Meksyku.

Do pierwszego koszyka trafiły trzy kraje-gospodarze oraz m.in. Hiszpania, Argentyna, Francja, Anglia, Brazylia i Portugalia. FIFA zastosowała tzw. „tenisowy” model rozstawienia, dzięki czemu Hiszpania i Argentyna – liderzy rankingu – znajdą się w przeciwnych połówkach drabinki, o ile zajmą pierwsze miejsca w swoich grupach. W podobny sposób rozdzielono Francję i Anglię.

W fazie grupowej Polska, jeśli awansuje, nie trafi na innych zwycięzców baraży ani na pozostałe reprezentacje już przypisane do czwartego koszyka – Jordanię, Republikę Zielonego Przylądka, Ghanę, Curacao, Haiti i Nową Zelandię.

Losowanie 12 grup mistrzostw świata odbędzie się 5 grudnia w Waszyngtonie. Turniej – pierwszy w historii z udziałem 48 drużyn – potrwa od 11 czerwca do 19 lipca.

