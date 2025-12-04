Losowanie mistrzostw świata: To oni będą reprezentować Polskę. Postawili na pięć osób. Na kogo?

W piątek, 5 grudnia odbędzie się losowanie fazy grupowej mistrzostw świata

Polscy piłkarze zagrają o wyjazd na MŚ w marcu z Albanią, a potem potencjalnie z lepszym z pary Szwecja – Ukraina

Wiemy, kto pojawi się na piątkowej ceremonii losowania mistrzostw świata

Losowanie grup MŚ: Taki jest skład polskiej delegacji

Piłkarska reprezentacja Polski pozna w piątek swoich potencjalnych rywali w przyszłorocznych mistrzostwach świata, które odbędą się w USA, Kanadzie i Meksyku. Ceremonia losowania grup rozpocznie się o godzinie 18:00 czasu polskiego w Waszyngtonie. W wydarzeniu weźmie udział delegacja PZPN z prezesem Cezarym Kuleszą i selekcjonerem Janem Urbanem na czele.

Szczegółowy harmonogram meczów, uwzględniający stadiony i godziny rozpoczęcia, zostanie opublikowany w sobotę. Uroczystość losowania odbędzie się w Centrum Sztuki im. Johna F. Kennedy’ego. Oprócz prezesa i selekcjonera, PZPN reprezentować będą sekretarz generalny Łukasz Wachowski, team menedżer Łukasz Gawrjołek oraz rzecznik prasowy Emil Kopański.

Tomaszewski nie ma litości po pudle Lewandowskiego z karnego. Wskazuje winnego

Udział Biało-Czerwonych w mundialu jest uzależniony od wyników marcowych baraży. W półfinale Polska zmierzy się w Warszawie z Albanią, a w ewentualnym finale zagra na wyjeździe ze zwycięzcą meczu Ukraina – Szwecja. Zwycięzcy baraży europejskich oraz międzykontynentalnych trafią do czwartego, najniższego koszyka. Oznacza to, że Polacy w fazie grupowej nie mogą trafić na inne drużyny z tej puli, m.in. na Jordanię, Ghanę, Nową Zelandię czy Haiti.

Losowanie mundialu: Polska w czwartym koszyku

W turnieju weźmie udział 48 reprezentacji, które zostaną rozlosowane do 12 czterozespołowych grup. Obecnie znanych jest 42 uczestników. FIFA zastosowała system rozstawienia wzorowany na drabinkach tenisowych, co ma zapobiec spotkaniu się najwyżej notowanych drużyn (np. Hiszpanii i Argentyny) przed fazą finałową.

W pierwszym koszyku znaleźli się współgospodarze oraz czołowe zespoły rankingu FIFA, w tym Francja, Anglia, Brazylia i Niemcy. Zgodnie z regulaminem, w jednej grupie nie może znaleźć się więcej niż jedna drużyna z tej samej konfederacji, z wyjątkiem strefy UEFA, którą mogą reprezentować maksymalnie dwa zespoły w grupie.

Niewiarygodne, co Donald Trump chce robić podczas mundialu w USA. Szokujące słowa

Wydarzenie w Waszyngtonie odbywa się dwa dni po posiedzeniu Komitetu Wykonawczego UEFA w Nyonie. Polska delegacja udała się do USA po nieudanym głosowaniu w sprawie organizacji mistrzostw Europy kobiet w 2029 roku. Gospodarzem turnieju wybrano Niemcy, a polska kandydatura nie otrzymała poparcia członków komitetu.