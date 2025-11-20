Losowanie baraży mistrzostw świata NA ŻYWO. Z kim zagra Polska o mundial? [RELACJA LIVE]

Losowanie ścieżek baraży do mistrzostw świata w piłce nożnej już dziś (20 listopada) o godzinie 13:00

Biało-czerwoni zostaną wylosowani z drugiego koszyka, co oznacza, że mogą trafić na kogoś z trzeciej grupy

Irlandia, Albania, Bośnia i Hercegowina albo Kosowo - jedna z tych czterech drużyn będzie rywalem polskich piłkarzy

Losowanie baraży mistrzostw świata NA ŻYWO. Kto rywalem Polaków?

Irlandia, Albania, Bośnia i Hercegowina albo Kosowo - jedna z tych czterech drużyn będzie rywalem polskich piłkarzy w półfinale baraży o awans do mistrzostw świata. Losowanie, które wyłoni też potencjalny zestaw par finałowych, odbędzie się o godz. 13 w siedzibie FIFA w Zurychu. Biało-czerwoni, którzy w grupie eliminacyjnej zajęli drugie miejsce, za Holendrami, po raz trzeci z rzędu o udział w wielkiej imprezie muszą powalczyć w barażach.

Dwa wcześniejsze takie podejścia - do mundialu 2022 w Katarze i mistrzostw Europy 2024 w Niemczech - zakończyły się ich sukcesem. Reprezentacja Polski, jedna z 16 drużyn ze Starego Kontynentu, które wciąż mają szansę na występ przyszłorocznym turnieju w USA, Meksyku i Kanadzie, będzie losowana z drugiego koszyka. Razem z biało-czerwonymi znalazły się w nim ekipy Walii, Czech i Słowacji. W półfinale dwuetapowych baraży Polacy trafią na jednego z rywali z trzeciego koszyka: Irlandię, Albanię, Bośnię i Hercegowinę albo Kosowo.

To spotkanie rozegrają na pewno 26 marca na własnym terenie, prawdopodobnie na PGE Narodowym w Warszawie. W przypadku zwycięstwa, w finale (31 marca), którego gospodarz zostanie wskazany poprzez losowanie, ich rywalem będzie jedna z reprezentacji z pierwszego, teoretycznie najsilniejszego koszyka z Włochami, Danią, Turcją i Ukrainą, bądź zespół z czwartego, ustanowionego na podstawie wyników ostatniej edycji Ligi Narodów, do którego trafiły: Szwecja, Rumunia, Macedonia Północna, a także Irlandia Północna.

Losowanie wyłoni cztery tzw. ścieżki barażowe, po cztery ekipy każda. Na mundial awansują ich zwycięzcy. W obu etapach rozstrzygnięcia nastąpią w jednym spotkaniu, czyli możliwe będą dogrywki czy konkursy rzutów karnych.