Ukraina i Islandia zmierzą się w kluczowym meczu eliminacji do Mistrzostw Świata 2026.

Stawką jest awans do baraży, a mecz odbędzie się na stadionie Legii Warszawa, gdzie Ukraina będzie gospodarzem.

Obie drużyny mają po 7 punktów, ale tylko zwycięstwo zapewni Ukrainie dalszą grę.

Czy Ukraina zdoła pokonać Islandię i utrzymać nadzieje na mundial? Sprawdź, gdzie obejrzeć to emocjonujące starcie!

Emocje sięgają zenitu, ponieważ stawka meczu jest ogromna. W grupie D pewny awans z pierwszego miejsca zapewniła już sobie Francja, pozostawiając Ukrainę i Islandię w bezpośredniej walce o drugą pozycję. Spodziewamy się otwartego spotkania, gdyż oba zespoły słyną z ofensywnej gry, ale jednocześnie mają problemy z grą w defensywie, co zwiastuje bramki i wielkie emocje na stadionie w Warszawie (Ukraina z powodu wojny nie może rozgrywać meczów we własnym kraju).

Ukraina musi wygrać. Każdy inny wynik promuje Islandię

Sytuacja w tabeli grupy D jest niezwykle napięta. Zarówno Ukraina, jak i Islandia zgromadziły dotychczas po 7 punktów, co oznacza, że o ostatecznej kolejności może zadecydować bilans bramek. W tym elemencie w znacznie lepszej sytuacji są Islandczycy, których bilans wynosi 13:9. Z kolei Ukraińcy mają na koncie 8 strzelonych i 11 straconych goli (bilans 8:11), a ich sytuację skomplikowała ostatnia wysoka porażka 0:4 z Francją.

Oznacza to, że przy równej liczbie punktów o wyższej pozycji w tabeli decyduje bilans bramkowy. Dla reprezentacji Ukrainy sprawa jest prosta – tylko zwycięstwo zapewni jej drugie miejsce w grupie D i da przepustkę do gry w barażach o mundial. Każdy inny wynik, czyli remis lub porażka, będzie oznaczał koniec marzeń i awans reprezentacji Islandii, która do zapewnienia sobie gry o wszystko potrzebuje zaledwie jednego punktu.

Ukraina – Islandia. Kiedy i gdzie oglądać mecz?

Kibice, którzy zechcą na żywo śledzić to decydujące starcie, powinni zarezerwować sobie czas w niedzielne popołudnie. Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczące tego spotkania.

Mecz odbędzie się w niedzielę, 16 listopada 2025 roku. Pierwszy gwizdek na Stadionie Wojska Polskiego im. Marszałka Józefa Piłsudskiego przy ul. Łazienkowskiej 3 w Warszawie zaplanowano na godzinę 18:00. Spotkanie poprowadzi doświadczony angielski sędzia, Anthony Taylor. Transmisję na żywo będzie można śledzić na kanale Polsat Sport Extra 3. Bilety na to wydarzenie są dostępne w sprzedaży na oficjalnych platformach biletowych.

