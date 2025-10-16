El. MŚ 2026: Najważniejszy mecz Ukrainy na Stadionie Wojska Polskiego! Jest potwierdzenie

Ukraina po rosyjskiej inwazji rozgrywa swoje mecze na neutralnym terenie. Spora część z nich odbywa się w Polsce, a w trwających eliminacjach do MŚ 2026 wyłącznie nad Wisłą. Nasi wschodni sąsiedzi rozpoczęli jednak walkę o mundial w fatalnym stylu - od porażki 0:2 z Francją we Wrocławiu i remisu 1:1 z Azerbejdżanem na wyjeździe. W październiku byli więc pod ścianą, ale pod presją spisali się znakomicie. Najpierw wygrali na wyjeździe z Islandią 5:3, a trzy dni później ograli Azerbejdżan w Krakowie 2:1. Dzięki tym zwycięstwom są na 2. miejscu w grupie D, a w listopadzie rozegrają dwa ostatnie decydujące mecze.

Mecz Ukraina - Islandia oficjalnie w Warszawie

Po czterech kolejkach Ukraina ma 3 pkt przewagi nad trzecią Islandią, ale już w najbliższej kolejce wiele może się zmienić. Nasi wschodni sąsiedzi zagrają bowiem na wyjeździe z Francją, która jeszcze nie zapewniła sobie awansu na mundial, a Islandia zmierzy się z najsłabszym w grupie Azerbejdżanem. To wszystko 13 listopada i niewykluczone, że losy Ukraińców w walce o MŚ 2026 rozstrzygnie dopiero ostatni "domowy" mecz z Islandią.

Już pod koniec sierpnia pojawiła się informacja, że to spotkanie ma odbyć się w Warszawie. Teraz mamy już oficjalne potwierdzenie - mecz Ukraina - Islandia zostanie rozegrany 16 listopada na stadionie Legii Warszawa, czyli słynnym Stadionie Wojska Polskiego, choć obecnie częściej funkcjonuje jako Stadion Miejski Legii Warszawa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego. To na nim Ukraińcy stoczą najprawdopodobniej walkę o baraże - i nie tylko!

Gdzie będzie grać Ukraina o MŚ 2026?

Jeśli Ukraina awansuje do baraży o mundial, decydujące mecze w marcu 2026 r. ma rozegrać właśnie w Warszawie! Taki plan ma Ukraiński Związek Piłki Nożnej, ale wiele zależy jeszcze od piłkarzy. Zwycięstwo z Francją otworzy im szansę nawet na bezpośredni awans, ale możliwy jest też scenariusz listopadowej klęski i 3. miejsca w grupie.