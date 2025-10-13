AI wskazała, czy Polska zagra na MŚ 2026. Oceniła szanse Polaków w barażach o mundial

Kamil Heppen
2025-10-13 10:07

Reprezentacja Polski po zwycięstwie z Litwą (2:0) właściwie zapewniła sobie grę w barażach o mundial. Tylko kataklizm w meczach z Holandią i Maltą może pozbawić Biało-Czerwonych drugiego miejsca w grupie. Postanowiliśmy zapytać AI, czy Polska zagra na MŚ 2026. Sprawdź, jak sztuczna inteligencja oceniła szanse polskich piłkarzy.

Aby zrozumieć sytuację reprezentacji Polski w eliminacjach do MŚ 2026, należy spojrzeć na aktualną tabelę grupy G:

  • 1. Holandia - 16 punktów (5 zwycięstw, 1 remis, 0 porażek), bilans bramkowy +19
  • 2. Polska - 13 punktów (4 zwycięstwa, 1 remis, 1 porażka), bilans bramkowy +6
  • 3. Finlandia - 10 pkt po 7 meczach, bilans bramkowy -5
  • 4. Litwa - 3 pkt
  • 5. Malta - 2 pkt

Przy równej liczbie punktów o wyższej pozycji decyduje bilans bramkowy. Zatem bardzo mało prawdopodobne jest, by Finlandia odrobiła aż 3 punkty i różnicę 11 goli do Polski. Finom został już tylko ostatni mecz z Maltą (14 listopada), tymczasem Polacy zagrają wtedy u siebie z Holandią, a trzy dni później zamkną eliminacje na Malcie.

El. MŚ 2026: Kiedy kolejny mecz Polski? Z kim zagrają Polacy? Terminarz

Sztuczna inteligencja oceniła szanse Polaków na mundial 2026

Teoretycznie możliwy jest jeszcze bezpośredni awans Polski, ale w dwóch ostatnich meczach piłkarze Jana Urbana musieliby odrobić 13 goli straty do Holandii. Sztuczna inteligencja zapytana o szanse Biało-Czerwonych na mundial nie pozostawiła w tej kwestii złudzeń:

"Holandia ma bardzo dużą przewagę bramkową, więc bezpośredni awans z 1. miejsca jest mało prawdopodobny" - oceniła AI. Zatem powinniśmy skupić się na barażach:

"Polska ma realną drogę, by zagrać na MŚ 2026 — musi utrzymać formę i trafić korzystnie w barażach" - twierdzi sztuczna inteligencja.

Skandaliczny transparent uderzył w Donalda Tuska. Kibice nie mieli litości na meczu Litwa - Polska

AI wskazała szanse Polaków w barażach do MŚ 2026

Przypomnijmy zasady baraży do MŚ 2026:

  • Zagra w nich 12 drużyn z 2. miejsc w grupach
  • Do tych 12 dołączą 4 najlepsze drużyny z Ligi Narodów 2024/25, które nie zajęły miejsca 1. albo 2. w swoich grupach eliminacyjnych
  • W barażach drabinka podzielona na 4 ścieżki, w każdej ścieżce 4 drużyny — grają półfinał (jeden mecz) i finał (jeden mecz). Zwycięzca ścieżki awansuje na mundial
  • W półfinałach następujący podział: Koszyk 1 - Koszyk 4 oraz Koszyk 2 - Koszyk 3; zwycięzcy grają w finale
  • Baraże odbędą się w marcu 2026 (półfinały i finały)

Jak wyglądają więc szanse Polski na skuteczną walkę w barażach zdaniem AI?

  • Zakładając, że Polska w barażach trafi na średniej klasy przeciwników — powiedzmy, że ma 50‑60 % szans w półfinale i podobnie w finale — to łączna szansa przejścia obu meczów może być rzędu 25‑36 % (0,5×0,5 = 0,25, lub 0,6×0,6 = 0,36)
  • Jeśli Polska trafi na trudniejszych rywali, to szanse spadają, być może do 15‑25 %
  • Jeśli trafi na relatywnie łatwiejszą ścieżkę, mogą być wyższe niż 36 %

Ważne, że Biało-Czerwoni są już właściwie pewni gry w barażach i mają realne szanse na przyszłoroczny mundial w USA, Kanadzie i Meksyku. Więcej będzie można o nich powiedzieć już po losowaniu baraży.

"Moim szacunkiem: realna szansa Polski na awans na mundial, zakładając skuteczną walkę w barażach, wynosiłaby teraz około 30‑40 %, przy korzystnym losowaniu nawet nieco więcej" - podsumowała sztuczna inteligencja.

Jan Tomaszewski wspomina pamiętne mecze Polska - Holandia
