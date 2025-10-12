El. MŚ 2026: Kiedy kolejny mecz Polski? Z kim zagrają Polacy? Terminarz

Reprezentacja Polski rozgrywa dzisiaj (12 października) szósty z ośmiu meczów w eliminacjach do przyszłorocznych Mistrzostw Świata 2026 w USA, Kanadzie i Meksyku. W pięciu wcześniejszych Biało-Czerwoni zdobyli 10 punktów, a szczególnie udane było wrześniowe zgrupowanie już pod wodzą Jana Urbana. Polacy powstrzymali wtedy na wyjeździe Holandię (1:1), a także wygrali arcyważny mecz z Finlandią w Chorzowie (3:1), dzięki czemu znacząco przybliżyli się do spełnienia celu na te eliminacje.

Litwa – Polska: Ogromna stawka meczu w Kownie. O tym nikt nie mówi!

El. MŚ 2026: Kiedy kolejny mecz Polski?

Od początku było jasne, że rywalizacja z Holandią o pierwsze miejsce w grupie dające bezpośredni awans będzie trudna, więc planem minimum jest drugie miejsce, które pozwoli zagrać w barażach o mundial. Już przed meczem Polski z Litwą spełnił się jeden ważny warunek - Holandia ograła Finlandię (4:0). Oznacza to, że tylko kataklizm w trzech ostatnich spotkaniach pozbawiłby Biało-Czerwonych gry w barażach.

Sprawę pieczętuje już tak naprawdę zwycięstwo z Litwą. Przy takim wyniku dwa ostatnie mecze z Holandią i Maltą będą miały znaczenie głównie w kontekście bezpośredniej walki z Holendrami, choć ich przewaga w bilansie bramkowym jest praktycznie niemożliwa do odrobienia w dwóch ostatnich kolejkach - chyba że doszłoby do historycznego pogromu w najbliższym meczu Polska - Holandia. Kiedy to spotkanie? Oto terminarz Polaków po spotkaniu z Litwą:

14 listopada 2025: Polska - Holandia (20:45)

17 listopada 2025: Malta - Polska (20:45)

Kiedy baraże do MŚ 2026?

W listopadzie europejskie eliminacje dobiegną końca, ale pozostanie jeszcze kilka przepustek w barażach. Kiedy odbędą się baraże do MŚ 2026? Półfinały zaplanowano na 26 marca 2026 - drużyny z koszyka 1 zagrają z tymi z koszyka 4, a pozostałe pary wyłonią koszyk 2 i koszyk 3. Finały baraży odbędą się 31 marca 2026 i wierzymy, że Polska będzie świętować tego dnia awans na kolejny mundial.