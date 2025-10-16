Wybrał Polskę zamiast Niemiec. Już błyszczy w reprezentacji Jerzego Brzęczka!

2025-10-16 8:52

Piłkarska reprezentacja Polski U-21 pod wodzą Jerzego Brzęczka znalazła się na ustach całego kraju po wielkim zwycięstwie 6:0 ze Szwecją. Częścią tego sukcesu był bramkarz Marcel Łubik - wypożyczony do Górnika Zabrze z niemieckiego Augsburga. Niemcy chcieli go zresztą powołać do swojej reprezentacji, ale utalentowany piłkarz wybrał grę dla Polski!

Marcel Łubik od początku sezonu potwierdza swój talent. W Górniku Zabrze szybko został podstawowym bramkarzem i pomaga drużynie, która obecnie prowadzi w PKO BP Ekstraklasie. Do Zabrza trafił jednak na zasadzie wypożyczenia z niemieckiego Augsburga - poprzedni sezon spędził w takiej roli w pierwszoligowym GKS-ie Tychy. W tym sezonie otrzymał szansę szczebel wyżej, a dobre występy szybciutko zaowocowały powołaniem do reprezentacji Polski U-21 prowadzonej przez Jerzego Brzęczka.

Marcel Łubik wybrał Polskę zamiast Niemiec
Mógł wybrać Niemcy. Marcel Łubik gra dla Polski

Młodzieżówka byłego selekcjonera seniorskiej kadry zachwyca na początku eliminacji do mistrzostw Europy U-21. Po czterech meczach ma komplet 12 punktów i bilans bramkowy 15-0, a w ostatnim spotkaniu rozbiła na wyjeździe Szwecję aż 6:0! Łubik zachował drugie czyste konto z rzędu - debiut w kadrze U-21 zanotował kilka dni wcześniej z Czarnogórą (2:0).

Polska to mój dom, te biało-czerwone kolory. Trener bramkarzy Niemiec U-21 dzwonił tydzień temu, że mają plan mnie powołać, obserwują jak gram w Polsce. Powiedziałem: „Super, dziękuję, cieszy mnie to, ale jak przyjdzie powołanie z Polski, to Polska jest na ten moment moim pierwszym wyborem”. Teraz zadebiutowałem. Nie dałoby się tego lepiej wymyślić. Jestem Polakiem, urodziłem się w Polsce, mama jest Polką, jestem Polakiem na 100 procent - mówił po swoim pierwszym meczu przed kamerą "Łączy nas piłka".

Łubik wskoczył do bramki młodzieżowej reprezentacji wobec kontuzji Sławomira Abramowicza. Spisał się fenomenalnie i kolejny raz udowodnił wielkie umiejętności, zwłaszcza w grze nogami. Wychował się w Niemczech i od małego grał w tamtejszych klubach. W Augsburgu przechodził przez kolejne szczeble, aż do pierwszej drużyny. W niej bywał już w kadrze meczowej, ale nie doczekał się jeszcze debiutu.

