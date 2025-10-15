Donald Trump nie przestaje szokować. Sensacyjny pomysł przed mistrzostwami świata

Donald Trump sam podejmie decyzję o przeniesieniu meczów? "Zadzwoniłbym do Gianniego"

Walka o awans na mistrzostwa świata trwa w najlepsze i jest już coraz mniej niewiadomych. Niestety, jeśli chodzi o reprezentację Polski, to na rozstrzygnięcie będziemy musieli jeszcze poczekać. Obecnie Polacy mają już niemal pewny udział w barażach, ale wciąż nie wiadomo, z jakiego koszyka będą losowani i z kim ostatecznie przyjdzie im się tam mierzyć. Natomiast w państwach-gospodarzach trwają wciąż przygotowania do organizacji turnieju, który rozpocznie się za niespełna rok. Okazuje się jednak, że sporo może się jeszcze pozmieniać nawet w kwestii... stadionów, na których rozgrywane będą mecze. A przynajmniej tak twierdzi prezydent USA, dla którego zdaje się nie ma rzeczy niemożliwych.

Wybór miast gospodarzy wielkich turniejów organizowanych przez UEFA i FIFA odbywa się na długo przed startem turnieju. Dla Donalda Trumpa nie jest to jednak żaden problem i jest pewien, że może wejść w kompetencje FIFA w tej kwestii. Uważa on bowiem, że w miastach rządzonych przez jego politycznych przeciwników może nie być bezpiecznie. Trump został zapytany o ewentualne przeniesienie meczów do innych miast. – To ciekawe pytanie, na pewno zadbamy o bezpieczeństwo podczas turnieju. Seattle i San Francisco rządzą radykalni lewicowi szaleńcy, którzy nie wiedzą, co robią. Dzięki wysłaniu Gwardii Narodowej do Waszyngtonu w mieście nie ma już przestępczości. Jedziemy do Memphis, Chicago i innych miast. Będzie tam bezpiecznie na mistrzostwa świata. Mam nadzieję, że to się nie wydarzy – powiedział w rozmowie z dziennikarzami w Gabinecie Owalnym pod koniec września.

Takie słowa nie spodobały się FIFA. – Wszelkie decyzje o przeniesieniu meczów musi podjąć FIFA, a nie Trump – ripostował Victor Montagliani, wiceprezes FIFA. Okazuje się jednak, że Trump jest przekonany, że jego znajomość z Giannim Infantino wystarczyłaby do przeforsowania własnych pomysłów. – Gdyby ktoś źle wykonywał swoją pracę i uważałbym, że istnieje problem z bezpieczeństwem, zadzwoniłbym do Gianniego, szefa FIFA, który jest świetny, i powiedział: "Przenieśmy w inne miejsce". I on by to zrobił – powiedział Trump podczas spotkania w Waszyngtonie z Javierem Mileiem, prezydentem Argentyny, odnosząc się do przenoszenia spotkań do innych miast. Faktycznie relacja Infantino z Trumpem jest bardzo dobra. Czy na tyle dobra, by Trump miał na niego taki wpływ? Tego jeszcze nie wiemy.

