Donald Trump nie przestaje szokować. Sensacyjny pomysł przed mistrzostwami świata

Mistrzostwa Świata w USA, Kanadzie i Meksyku zbliżają się wielkimi krokami. Coraz więcej drużyn ma zapewniony awans, ruszyła nawet sprzedaż biletów na mecze turnieju finałowego. Tymczasem prezydent USA Donald Trump rozważa... przeniesienie niektórych spotkań do innych miast, choć to leży w kompetencjach FIFA. Uważa, że byłby zdolny przekonać do takich ruchów szefa FIFA, Gianniego Infantino.

Donald Trump sam podejmie decyzję o przeniesieniu meczów? "Zadzwoniłbym do Gianniego"

Walka o awans na mistrzostwa świata trwa w najlepsze i jest już coraz mniej niewiadomych. Niestety, jeśli chodzi o reprezentację Polski, to na rozstrzygnięcie będziemy musieli jeszcze poczekać. Obecnie Polacy mają już niemal pewny udział w barażach, ale wciąż nie wiadomo, z jakiego koszyka będą losowani i z kim ostatecznie przyjdzie im się tam mierzyć. Natomiast w państwach-gospodarzach trwają wciąż przygotowania do organizacji turnieju, który rozpocznie się za niespełna rok. Okazuje się jednak, że sporo może się jeszcze pozmieniać nawet w kwestii... stadionów, na których rozgrywane będą mecze. A przynajmniej tak twierdzi prezydent USA, dla którego zdaje się nie ma rzeczy niemożliwych.

Wybór miast gospodarzy wielkich turniejów organizowanych przez UEFA i FIFA odbywa się na długo przed startem turnieju. Dla Donalda Trumpa nie jest to jednak żaden problem i jest pewien, że może wejść w kompetencje FIFA w tej kwestii. Uważa on bowiem, że w miastach rządzonych przez jego politycznych przeciwników może nie być bezpiecznie. Trump został zapytany o ewentualne przeniesienie meczów do innych miast. – To ciekawe pytanie, na pewno zadbamy o bezpieczeństwo podczas turnieju. Seattle i San Francisco rządzą radykalni lewicowi szaleńcy, którzy nie wiedzą, co robią. Dzięki wysłaniu Gwardii Narodowej do Waszyngtonu w mieście nie ma już przestępczości. Jedziemy do Memphis, Chicago i innych miast. Będzie tam bezpiecznie na mistrzostwa świata. Mam nadzieję, że to się nie wydarzy – powiedział w rozmowie z dziennikarzami w Gabinecie Owalnym pod koniec września.

Takie słowa nie spodobały się FIFA. – Wszelkie decyzje o przeniesieniu meczów musi podjąć FIFA, a nie Trump – ripostował Victor Montagliani, wiceprezes FIFA. Okazuje się jednak, że Trump jest przekonany, że jego znajomość z Giannim Infantino wystarczyłaby do przeforsowania własnych pomysłów. – Gdyby ktoś źle wykonywał swoją pracę i uważałbym, że istnieje problem z bezpieczeństwem, zadzwoniłbym do Gianniego, szefa FIFA, który jest świetny, i powiedział: "Przenieśmy w inne miejsce". I on by to zrobił – powiedział Trump podczas spotkania w Waszyngtonie z Javierem Mileiem, prezydentem Argentyny, odnosząc się do przenoszenia spotkań do innych miast. Faktycznie relacja Infantino z Trumpem jest bardzo dobra. Czy na tyle dobra, by Trump miał na niego taki wpływ? Tego jeszcze nie wiemy.

