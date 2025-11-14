Kadrowicze przyłapani przed meczem z Holandią. Z przodu Urban, z tyłu Lewandowski

Przed meczem z Holandią poszli do lasu

Wrześniowy mecz na De Kuip w Rotterdamie był debiutem Jana Urbana w roli selekcjonera. Polacy, rzutem na taśmę czyli pięknym golem Matty'ego Casha, wywalczyli remis w starciu z "Oranje". Jeszcze przed startem zgrupowania zapytaliśmy selekcjonera, czy Polacy zagrają jeszcze odważniej w piątek na Narodowym. – Powiem tak: fajnie by było... Fajnie by było, gdybyśmy byli dłużej przy piłce – na pewno będziemy do tego dążyć – zapowiedział selekcjoner w rozmowie z "Super Expressem: – Zobaczymy, czy Holendrzy nam na to pozwolą, bo w tak krótkim czasie ani jedna, ani druga drużyna tak bardzo się nie zmieniła. To, że zremisowaliśmy z Holandią na ich terenie, to bardzo ważny punkt i taka dodatkowa motywacja, że można z lepszym też powalczyć – bo za taką uważam reprezentację Holandii. To zazwyczaj kandydat do sukcesu na MŚ i Euro. Musimy być przygotowani na to, że Holendrzy nam nie pozwolą być dłużej przy piłce. Będziemy szukać różnych rozwiązań, żeby to zmienić – dodawałJan Urban.

Mimo że trudno będzie Holendrów przeskoczyć w grupie eliminacyjnej, bowiem trzeba byłoby liczyć na ich potknięcie w domowym meczu ze słabiutką Litwą, to i tak nastrój wokół kadry przed spodziewanymi już barażami jest bardzo dobry. Wiele wskazuje na to, że kadra Jana Urbana ma postawić na odwagę w grze. Spokoju i energii przed pierwszym gwizdkiem polscy piłkarze szukali... w lesie.

Przewidywany skład na mecz z Holandią

Przypomnijmy, że selekcjoner miał przed piątkowym starciem ból głowy. Okazało się, że nie mógł powołać Łukasza Skorupskiego, Krzysztofa Piątka i Jana Bednarka, którzy w meczach klubowych odnieśli kontuzje. Z powodu nadmiaru żółtych kartek w rywalizacji nie wezmą udziału Bartosz Slisz i Przemysław Wiśniewski.

Krążące w sieci przewidywane składy na mecz z Holandią sugerują - zapowiadaną - odważną grę reprezentacji Polski.

Przewidywany skład na Holandię:

Kamil Grabara – Tomasz Kędziora, Jan Ziółkowski, Jakub Kiwior – Matty Cash, Piotr Zieliński, Sebastian Szymański, Michał Skóraś – Jakub Kamiński, Nicola Zalewski – Robert Lewandowski.

Pierwszy gwizdek rewanżowej konfrontacji z Holendrami o godz. 20.45.