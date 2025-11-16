Україна та Ісландія зустрінуться в ключовому матчі відбору на чемпіонат світу 2026 року.

На кону – вихід до плей-оф, а матч відбудеться на стадіоні «Легії» у Варшаві, де Україна виступатиме як господар.

Обидві команди мають по 7 очок, але лише перемога забезпечить Україні продовження боротьби.

Чи зможе Україна перемогти Ісландію та зберегти надії на чемпіонат світу? Дізнайтеся, де подивитися цей емоційний поєдинок!

Емоції сягають зеніту, адже ставки в матчі надзвичайно високі. У групі D впевнений вихід з першого місця вже забезпечила собі Франція, залишивши Україну та Ісландію в безпосередній боротьбі за друге місце. Очікується відкритий поєдинок, адже обидві команди славляться наступальним футболом, але водночас мають проблеми з грою в обороні, що обіцяє голи та великі емоції на стадіоні у Варшаві (Україна через війну не може проводити матчі у власній країні).

Україна повинна перемогти. Будь-який інший результат сприяє Ісландії

Ситуація в таблиці групи D надзвичайно напружена. Як Україна, так і Ісландія зібрали на цей момент по 7 очок, що означає, що остаточну розстановку може вирішити різниця м'ячів. В цьому компоненті в значно кращій ситуації перебувають ісландці, чия різниця становить 13:9. У свою чергу, українці мають на рахунку 8 забитих і 11 пропущених голів (різниця 8:11), а їхню ситуацію ускладнила остання висока поразка 0:4 від Франції.

Це означає, що за рівної кількості очок вища позиція в таблиці визначається різницею м'ячів. Для збірної України справа проста – лише перемога забезпечить їй друге місце в групі D і дасть путівку до гри в плей-оф за путівку на чемпіонат світу. Будь-який інший результат, тобто нічия або поразка, означатиме кінець мрій і вихід збірної Ісландії, якій для забезпечення собі гри за все потрібно лише одне очко.

відбір ЧС-2026. Україна – Ісландія 16.11.2025. Коли і де дивитися матч?

Вболівальники, які бажають стежити за цим вирішальним поєдинком наживо, повинні зарезервувати собі час у неділю після обіду. Нижче наводимо найважливішу інформацію щодо цієї зустрічі.

Матч відбудеться в неділю, 16 листопада 2025 року. Перший свисток на Стадіоні Війська Польського імені Маршала Юзефа Пілсудського за адресою вул. Лазенковська 3 у Варшаві заплановано на 18:00 годину. Поєдинок проведе досвідчений англійський арбітр Ентоні Тейлор. Пряму трансляцію можна буде стежити на каналі Polsat Sport Extra 3. Квитки на цю подію доступні в продажу на офіційних квиткових платформах.