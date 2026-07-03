Sensacyjny transfer reprezentanta Polski. To nazwisko zna każdy kibic, media informują

Michał Skiba
Michał Skiba
2026-07-03 13:07

Bartosz Bereszyński po dziewięciu latach gry we Włoszech ma wrócić do kraju. Jak informują Meczyki, doświadczony reprezentant Polski nie zasili jednak ponownie Legii Warszawa. Jego nowym klubem ma zostać Motor Lublin, z którym podpisze umowę obowiązującą do końca czerwca 2028 roku.

Bartosz Bereszyński wychodzi z tunelu na stadionie. O transferze piłkarza do Motoru Lublin przeczytasz na SE Supersport.
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33-letni obrońca wciąż należy do najbardziej rozpoznawalnych polskich piłkarzy. W barwach reprezentacji Polski rozegrał dotychczas 59 spotkań, a jeszcze jesienią ubiegłego roku występował w kadrze prowadzonej przez Jana Urbana.

Przygodę z włoską piłką rozpoczął na początku 2017 roku, gdy za 1,8 mln euro przeniósł się z Legii Warszawa do Sampdorii. W trakcie niemal dekady spędzonej na Półwyspie Apenińskim zaliczył ponad 200 występów w Serie A, sięgnął po mistrzostwo Włoch z Napoli (mimo spędzenia w tym klubie ledwie kilku miesięcy), a ostatni sezon spędził w Palermo występującym na zapleczu włoskiej ekstraklasy. Klub nie zdołał jednak wywalczyć awansu po przegranych barażach.

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Motor za Bereszyńskiego nie będzie musiał płacić. Sprowadzi go bez kwoty odstępnego, ponieważ jego kontrakt z dotychczasowym klubem wygasł. Doświadczony defensor może występować zarówno na środku, jak i po bokach linii obrony. Będzie to drugi letni transfer lubelskiego zespołu. Wcześniej szeregi drużyny zasilił rumuński bramkarz Mihai Popa, który przeniósł się z CFR Cluj.

W klubie z Lublina tego lata doszło do poważnych zmian. Właściciel Zbigniew Jakubas zdecydował się zakończyć współpracę z trenerem Mateuszem Stolarskim, którego zastąpił Mariusz Misiura, wykupiony z Wisły Płock za 300 tys. złotych. Równocześnie trwa przebudowa kadry – z zespołem pożegnało się już dwunastu piłkarzy.

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BARTOSZ BERESZYŃSKI
BERESZYŃSKI
MOTOR LUBLIN