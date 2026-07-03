Leo Messi będzie strzelał do Babci?! Kapitan Argentyny celuje w mistrzostwo świata

Marcin Szczepański
Marcin Szczepański
2026-07-03 10:32

Przepowiadano, że już się skończył, ale od szybko zaprzeczył tym opiniom. Leo Messi zachwyca na mistrzostwach świata. Pokazuje, że wiek nie ma znaczenia. O jego świetnej formie będzie miał okazję przekonać się Vozinha. Czy Argentyńczyk skrzywdzi... Babcię, jak tłumaczy się przydomek bramkarza Republiki Zielonego Przylądka?

Leo Messi kopiący piłkę i bramkarz Vozinha łapiący futbolówkę. O starciu obu graczy przeczytasz na SE Supersport.
Autor: AFP/East News, AP Photo / East News
  • Mimo 39 lat, Leo Messi zachwyca na mistrzostwach świata, bijąc rekordy i udowadniając, że wiek to tylko liczba.
  • Argentyński geniusz ma już na koncie sześć bramek, a w 1/16 finału zmierzy się z 40-letnim Vozinhą, bramkarzem-sensacją zwanym "Babcią".
  • Czy Messi znajdzie sposób na zatrzymanie bramkarza, który zapewnił sensacyjny awans debiutującej reprezentacji?

Kapitan argentyńskiej drużyny zaczął mundial od hat-tricka z Algierią. Potem znów w pojedynkę rozprawił się z Austrią, zadając jej dwa ciosy. Mógł skończyć z kolejnym hat-trickiem, ale nie wykorzystał rzutu karnego. Na koniec zmagań w grupie dobił Jordanię strzałem z rzutu wolnego. Trzy mecze, sześć goli i pozycja lidera strzelców, którą dzieli z Kylianem Mbappe.

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Jakby tych popisów było mało, to dodajmy, że Messi rekordzistą mistrzostw świata w dwóch kategoriach. Rozegrał 28 meczów i strzelił 19 goli podczas sześciu turniejów i ciągle poprawia te wyniki.

- Leo ciągle nas zadziwia - przyznał Lionel Scaloni po hat-tricku kapitana, cytowany przez PAP. - Jest najlepszy od 20 lat i nadal robi wszystko, co do niego należy w każdym meczu. Nie trzeba być argentyńskim kibicem, żeby podziwiać to, co osiąga i jak gra w wieku 39 lat - zaznaczył selekcjoner mistrzów świata.

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Diego Maradona junior także docenia kunszt Messiego. Syn legendy futbolu wyraził to na łamach "Super Expressu".

- Bardzo się cieszę, że dostarcza nam tyle radości - podkreślił Maradona junior. - Jestem zadowolony z tego, co robi, bo na to zasługuje. To wielki piłkarz. Jako kapitan i lider Argentyny zasługuje na szacunek. Czapki z głów, bo Messi naprawdę jest geniuszem. Na pewno jest zawodnikiem, który tworzy historię i zostawi ślad po sobie jako niezwykły piłkarz - stwierdził.

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W 1/16 finału Argentynę i jej lidera będzie starał się zatrzymać Vozinha, którego przydomek tłumaczy się jako Babcia. Oryginalny przydomek nadany został mu w okresie dzieciństwa, gdy wychowywali go dziadkowie. To dzięki jego postawie debiutująca na mundialu Republika Zielonego Przylądka sprawiła trzy niespodzianki. W dwóch meczach: z Hiszpanią i Arabią Saudyjską zachował czyste konto. Dwie bramki puścił z Urugwajem. Trzy remisy wystarczyły do zajęcia drugiego miejsca i sensacyjnego awansu do fazy pucharowej.

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Po występie z mistrzami Europy stał się rozpoznawalną osobą w mediach społecznościowych. Jego konto na Instagramie zaczęło śledzić wielu użytkowników. W tym momencie ma już ponad 17,5 mln obserwujących. Do końca czerwca miał ważny kontrakt z Chaves, drugoligowcem z Portugalii. Teraz jest do wzięcia za darmo. Czy Messi znajdzie na niego sposób?

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