Mundial przynosi decydujące rozstrzygnięcia, odpowiadamy: jakie mecze dzisiaj, w piątek 3 lipca 2026.

Przed nami ostatnie spotkania w 1/16 finału MŚ 2026.

Sprawdź, kto dziś gra i o której godzinie mecze dzisiaj na mundialu.

MŚ 2026: Mecze dzisiaj. Terminarz na piątek 3 lipca

Godz. 20:00: Australia - Egipt (AT&T Stadium, Arlington)

Rywalizacja w ostatnich meczach 1/16 finału MŚ 2026 rozpocznie się o godzinie 20 czasu polskiego. Na słynnym stadionie w Arlington na boisko wybiegną reprezentacje Australii i Egiptu. Obie zajęły drugie miejsca w swoich grupach - Australijczycy za USA, a Egipcjanie za Belgią. Wymienieni grupowi rywale zameldowali się już zresztą w 1/8 finału, ale która drużyna dołączy do nich w piątek? Transmisja na żywo na kanałach TVP2, TVP Sport, a online na stronie TVPSport.pl.

Godz. 00:00: Argentyna - Republika Zielonego Przylądka (Hard Rock Stadium, Miami Gardens)

Na ten mecz czekają chyba wszyscy. Broniąca tytułu Argentyna z wielkim Leo Messim zmierzy się w 1/16 finału z absolutną rewelacją tego turnieju. Debiutujący na MŚ Kabowerdeńczycy sensacyjnie awansowali do fazy pucharowej kosztem Urugwaju, nie przegrywając w grupie żadnego meczu - zremisowali 0:0 z Hiszpanią, 2:2 z Urugwajczykami i 0:0 z Arabią Saudyjską. To wystarczyło do drugiego miejsca, ale czy uda im się sprawić kolejną wielką niespodziankę? Transmisja na żywo na kanałach TVP1 i TVP Sport, a online na stronie TVPSport.pl.

Godz. 3:30 w nocy: Kolumbia - Ghana (Arrowhead Stadium, Kansas City)

Ta para w środku nocy czasu polskiego wyłoni ostatniego uczestnika 1/8 finału tegorocznego mundialu. Faworytem są Kolumbijczycy, którzy wygrali grupę K przed Portugalią, Demokratyczną Republiką Konga i Uzbekistanem. Ghana awansowała do fazy pucharowej z 3. miejsca, wygrywając z Panamą (1:0), remisując z Anglią (0:0) i przegrywając z Chorwacją (1:2). Czy w meczu o wszystko uda jej się pomścić inne drużyny z Afryki jak wspomniana DR Konga, Senegal czy Wybrzeże Kości Słoniowej, które sprawiły sporo problemów faworytom, ale ostatecznie odpadły? Transmisja na żywo w TVP2, TVP Sport i online na TVPSport.pl.

Szybki QUIZ. Leo Messi czy Cristiano Ronaldo? Tylko dwie odpowiedzi do wyboru Pytanie 1 z 20 Który piłkarz nie grał w Realu Madryt? Leo Messi Cristiano Ronaldo Następne pytanie