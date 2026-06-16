Leo Messi znów da Argentynie tytuł? Mauro Cantoro o geniuszu kapitana [ROZMOWA SE]

Były piłkarz Wisły Kraków, Mauro Cantoro, analizuje skład reprezentacji Argentyny, która przystępuje do obrony tytułu mistrza świata.

Zwraca uwagę na niezwykłą spójność zespołu oraz kluczową rolę młodych talentów, mających odciążyć 39-letniego Leo Messiego.

Dowiedz się, dlaczego Argentyna jest nadal faworytem mimo wyzwań i kto według Cantoro może zostać odkryciem turnieju!

Autor: Cyfrasport Mauro Cantoro podczas meczu z Legią. Walczy o piłkę z Maciejem Rybusem.

„Super Express”: - Jak wypada kadra Argentyny w porównaniu do tej z poprzedniego mundialu?

Mauro Cantoro: - Obecna reprezentacja Argentyny jest niezwykle zgrana i jednolita, podobnie jak podczas mundialu w 2022 roku. Pod względem dyscypliny i organizacji prezentuje być może ten sam poziom, a nawet jest jeszcze bardziej zmotywowana. Zawodnicy ufają trenerowi Scaloniemu, a on ufa swoim piłkarzom. Trzeba pamiętać, że dołączyli do niej młodzi zawodnicy grający w wielkich klubach i prezentujący bardzo wysoki poziom.

- Kogo ma pan na myśli?

- Dobrą wiadomością dla Scaloniego jest pojawienie się nowej fali zawodników, takich jak Nico Paz, Giuliano Simeone, Thiago Almada, który był na poprzednim mundialu. Mogą wnieść do zespołu świeżość i nową energię. W porównaniu z poprzednim mundialem widocznie jest brak Angela Di Marii. Cztery lata temu był on dla Argentyny piłkarzem fundamentalnym i drugim geniuszem zespołu obok Leo Messiego.

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- Czy trener Scaloni zmienił coś w grze zespołu?

- Niewiele się zmieniło. Zmieniła się natomiast mentalność — trzeba pamiętać, że Argentyna będzie broniła tytułu. Być może Messiemu będzie już nieco trudniej grać na dużej intensywności. Trudno oczekiwać, by przez cały turniej utrzymywał najwyższy poziom przy tak dużych wymaganiach fizycznych. Dlatego bardzo ważni będą zawodnicy grający wokół niego – to oni przejmą na siebie większą odpowiedzialność. Będą musieli rekompensować jego ograniczenia pod względem fizycznym.

- Czego oczekuje pan od Messiego?

- Oczekuję od niego, że będzie cieszył się swoim szóstym mundialem, a ja będę bardzo szczęśliwy, że będę mógł go oglądać. Messi będzie bardzo uważnie wybierał momenty, w których trzeba będzie przyspieszyć i pokazać pełnię swoich możliwości. Znając jego styl gry, jestem przekonany, że w każdej chwili może eksplodować formą i przesądzić o losach meczu. Spodziewam się nawet, że w niektórych kluczowych spotkaniach będzie częściej rotowany z Giovanim Lo Celso.

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- Co imponuje panu w Messim, który podczas mundialu skończy 39 lat?

- Już nic mnie w nim nie może zaskoczyć. Już tyle lat gra na wysokim i wyjątkowym poziomie. Ma niezwykły talent i jestem bardzo szczęśliwy, że po Maradonie mogę również podziwiać geniusza Messiego.

- Czy to może być turniej Juliana Alvareza?

- Tak, Alvarez może zostać jedną z największych gwiazd turnieju. Jest już znacznie bardziej doświadczonym zawodnikiem i z każdym kolejnym sezonem staje się coraz lepszy.

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- Czy podczas mundialu będą błyszczeć potęgi, czy może zaskoczy ktoś z debiutantów?

- Jak na każdym mundialu, spodziewam się bardzo ciekawych meczów i dużo niespodzianek. Mam też nadzieję, że oprócz reprezentacji, które zwykle docierają do końcowych faz turnieju, pojawi się jakaś drużyna-niespodzianka. Ciężko mi jednak wskazać kto akurat sprawi niespodziankę na tym turnieju.

- Algieria, Austria, Jordania - grupowi rywale Argentyny. Będzie komplet punktów i dużo bramek?

- Mam nadzieję, że właśnie tak się stanie. Filozofia zespołu Scaloniego została zachowana, a zmiana pokoleniowa przebiega płynnie. Argentyna pozostaje jednym z głównych faworytów turnieju i dzięki swojemu charakterowi oraz dyscyplinie może zajść bardzo daleko.

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