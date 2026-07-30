Raków Częstochowa gra na wyjeździe z maltańską Vallettą rewanżowy mecz w eliminacjach Ligi Konferencji UEFA.

W pierwszym spotkaniu zespół Dawida Kroczka odrobił straty i wygrał na własnym boisku 3:1.

Sprawdź, gdzie oglądać mecz Valletta - Raków NA ŻYWO.

Valletta - Raków: SKŁADY

Rewanżowy mecz Valletta - Raków Częstochowa w eliminacjach Ligi Konferencji UEFA zacznie się w czwartek 30 lipca o godzinie 19.30. Poniżej składy:

Valletta FC: Maringá, Radić, Mbende, Bičakčić, Morello, Sekulović, Paiber, Prša, Diogo Tavares, Thaylor, Alex Tanque.

Raków Częstochowa: Trelowski, Napieraj, Debohi, Tudor, Ameyaw, Kochergin, Repka, Jean Carlos, Pieńko, Makuch, Molnár.

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Raków Częstochowa w pierwszym meczu z maltańską Vallettą szybko stracił gola i długo przegrywał 0:1. Na dodatek kiedy "Medalikom" udało się wyrównać, goście mieli rzut karny. Nie wykorzystali go i to był z pewnością przełomowy moment. Końcówka należała do Rakowa, który wygrał 3:1 i przed rewanżem na Malcie jest w dobrej sytuacji.

- Ten mecz pokazał jak mało brakuje do diametralnie różnych ocen spotkania. Nie wiemy jaki byłby wynik, gdyby przeciwnik wykorzystał rzut karny. Za to nasza reakcja po przestrzelonej przez rywali „jedenastce” była bardzo dobra i ostatecznie wypracowaliśmy przed rewanżem dwubramkową zaliczkę - analizował te mecz Dawid Kroczek, trener Rakowa.

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Trener Valletty FC Thane Micalief nie ukrywał rozczarowania wynikiem, ale docenił postawę swojego zespołu i bardzo żałował, że przy wyniku 1:1 nie udało się wykorzystać rzutu karnego. - Cieszę się, że moi zawodnicy mogli zmierzyć się z tak wymagającym przeciwnikiem jak Raków. To dla nas bardzo cenny sprawdzian. W rewanżu na Malcie będziemy się starać o odrobienie strat, ale to rywale wystąpią w roli faworytów - podkreślił.

Valletta - Raków Gdzie oglądać mecz NA ŻYWO?

Mecz Valletta FC - Raków Częstochowa w eliminacjach Ligi Konferencji zostanie rozegrany w czwartek 30 lipca 2026. Początek meczu o godzinie 19.30. Transmisja TV z meczu Valletta - Raków na antenie Republiki Plus (drugi kanał TV Republiki). Stream online na kanale TV Republiki na YouTube.

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