Niedoszły selekcjoner Polaków sensacyjnie pojawi się na MŚ? Media donoszą

Michał Skiba
Michał Skiba
2026-06-16 7:58

Herve Renard był na ustach całego świata, gdy prowadzona przez niego Arabia Saudyjska ograła Argentynę na poprzednim mundialu. Tunezyjskie media donoszą, że jest szansa, by znów zobaczyć go na wielkiej scenie. Ma przejąć reprezentację Tunezji i poprowadzić ją do końca mistrzostw świata. Zmiana na stanowisku selekcjonera nastąpiła po bolesnej porażce Tunezyjczyków 1:5 ze Szwecją w pierwszym meczu grupy F.

Robert Lewandowski, Herve Renard
Autor: PHOTO/ Associated Press Robert Lewandowski, Herve Renard

Trwa wielkie (piłkarskie) trzęsienie ziemi w Tunezji po klęsce ze Szwecją 1:5 w Monterrey. Według lokalnych doniesień – dotychczasowy trener Sabri Lamouchi opuścił bazę drużyny w Meksyku po uzgodnieniu warunków zakończenia współpracy z federacją. A skoro nie ma selekcjonera, a następny mecz z Japonią już w niedzielę, to należy szybko znaleźć następcę. Miejsce zajmie Lamouchiego ma zająć Renard. – Prezes Tunezyjskiego Związku Piłki Nożnej Moez Nasri ogłosił, że osiągnięto oficjalne porozumienie z francuskim trenerem Herve Renardem, który będzie prowadził reprezentację do końca mistrzostw świata 2026 – przekazała tunezyjska telewizja publiczna.

Jak dodano, nowy szkoleniowiec ma pojawić się w Monterrey już we wtorek i poprowadzić pierwsze zajęcia z kadrą, która podczas turnieju stacjonuje w Meksyku.

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W przypadku Lamouchiego, pełniącego funkcję selekcjonera od stycznia, strony miały dojść do porozumienia w sprawie wcześniejszego rozwiązania kontraktu.

Przed Tunezją jeszcze nie tylko spotkanie z Japonią, ekipie z Afryki pozostały jeszcze dwa spotkania grupowe. Mecz z Japonią 21 czerwca, a pięć dni później konfrontacja z Holandią.

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57-letni Renard należy do najbardziej cenionych trenerów w afrykańskim futbolu. Francuz o polskich korzeniach pracował m.in. z reprezentacjami Zambii, Angoli, Wybrzeża Kości Słoniowej, Maroka oraz Arabii Saudyjskiej, którą prowadził w latach 2019–2023, a następnie ponownie od 2024 roku do kwietnia 2026.

Nazwisko Herve'a Renarda w ostatnich latach kilkukrotnie przewijało się także w kontekście reprezentacji Polski. Szkoleniowiec był wymieniany przez media i ekspertów w gronie kandydatów do objęcia kadry. Ostatecznie PZPN nigdy nie zdecydował się na zatrudnienie Francuza.

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Jego największe sukcesy to dwa triumfy w Pucharze Narodów Afryki – najpierw z Zambią w 2012 roku, a trzy lata później z Wybrzeżem Kości Słoniowej.

Warto przypomnieć, że Lamouchi nie jest pierwszym szkoleniowcem Tunezji zwolnionym w trakcie mundialu. Podobny los spotkał... Henryka Kasperczaka podczas mistrzostw świata we Francji w 1998 roku, gdy po dwóch porażkach w fazie grupowej zakończył pracę z reprezentacją.