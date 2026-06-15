Mundial 2026. Absolutna sensacja w meczu Hiszpania - Republika Zielonego Przylądka. I oni mają walczyć o złoto?!

Hiszpania - Republika Zielonego Przylądka. Mieli walczyć o złoto, nie wygrali nawet z nimi

To było klasyczne starcie Dawida z Goliatem. Dla podopiecznych Luisa de la Fuente to miała być formalność, spacerek czy - jak kto woli - rozgrzewka przed meczami z silniejszymi rywalami. To, co się stało, zaskoczyło cały futbolowy świat. Powtórki ze spotkania Niemcy - Curacao nie było. Mało tego, nie było nawet zwycięstwa z drużyną, której poza Afryką właściwie nikt nie zna. Ostatecznie mecz Hiszpania - Republika Zielonego Przylądka zakończył się bezbramkowym remisem! "Furia Roja" oczywiście miała przewagę de facto w każdym aspekcie gry, ale liczy się tylko to, co znajdzie się w sieci. A w tej klasyfikacji po obu stronach było "0". Wynik spotkania w grupie H przejdzie do historii jako jedna z największych sensacji w 96-letniej historii piłkarskich mistrzostw świata. Teraz Hiszpanie będą musieli drżeć o awans do fazy pucharowej mundialu. W grupie mają jeszcze Urugwaj i Arabię Saudyjską, które - przynajmniej na papierze - są silniejsze od Republiki Zielonego Przylądka. Tyle, że podopieczni Luisa de la Fuente mieli walczyć o złoto... A nie potrafią nawet pokonać graczy z Zielonego Przylądka. Hiszpanom nie pomógł nawet Lamine Yamal, który ostatnio zmagał się z urazem. Oszczędzany na kolejne mecze piłkarz Barcelony w końcu wszedł na plac gry w 71. minucie. Dziesięć minut później na murawie zameldował się jego kolega z klubu - Dani Olmo, ale i on - podobnie jak Yamal - nic nie wskórał.

Wielka sensacja na mundialu. Taka decyzja od razu po klęsce, kiedyś tak potraktowano Kasperczaka

Galeria: Lamine Yamal i jego dziewczyna Ines Garcia

46

Hiszpania - Republika Zielonego Przylądka 0:0 (0:0)

Składy:

Hiszpania: Simon - Llorente, Cubarsi, Laporte, Cucurella - Ruiz (Merino 71), Rodri (Williams 87), Pedri - Torres (Olmo 81), Gavi (Yamal 71), Oyarzabal

Republika Zielonego Przylądka: Vozinha - Moreira, Pico, Diney, L. Cabral (Paulo 76) - Lenini, Mendes, L. Duarte (D. Duarte 61), Monteiro (Arcanjo 79), J. Cabral (Semedo 61) - Livramento (Da Costa 61)