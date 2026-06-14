MŚ 2026. Absolutna sensacja! Curacao zaskoczyło Niemcy. Historyczny gol

Curacao meczem z Niemcami debiutuje na piłkarskich mistrzostwach świata.

W 21. minucie piłkarze Curacao przeżyli piękne chwile, strzelając futbolowej potędze gola.

Zobacz historyczne trafienie, którego autorem jest Livano Comenencia.

MŚ 2026. Historyczny gol Curacao z Niemcami

To dopiero czwarty dzień Mistrzostw Świata 2026, a już wydarzyło się sporo. Po sobotnim remisie Szwajcarii z Katarem (1:1) w ostatniej minucie, niedziela rozpoczęła się równie niespodziewanie. Co prawda to Niemiec Felix Nmecha otworzył w 6. minucie wynik meczu z Curacao. Drużyna mistrzów świata z 2014 roku od początku narzuciła wysokie tempo i wydawało się, że jest blisko kolejnych goli, ale wtedy piłka przypomniała o swoim pięknie. W jednym z nielicznych ataków Curacao odnalazło sporo miejsca przy polu karnym Niemców, czego efektem był gol strzelony przez Livano Comenencię.

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Kraj debiutujący na mistrzostwach świata szybko doczekał się chwili radości i to w starciu z teoretycznie najmocniejszym rywalem w grupie. Sensacyjny gol Curacao zaskoczył zresztą Niemców, którzy w kolejnych minutach byli wyraźnie oszołomieni. Dopiero odzyskanie kontroli po golu Nico Schlotterbecka z rzutu rożnego w 38. minucie pozwoliło drużynie Juliana Nagelsmanna wrócić do swojej gry. Efektem był jeszcze jeden gol w doliczonym czasie 1. połowy - Kaia Havertza z rzutu karnego. Tuż po wznowieniu gry Jamal Musiala podwyższył jeszcze wynik na 4:1, ale nie zmienia to faktu, że trafienie Curacao na 1:1 i tak będzie jednym z momentów całego turnieju rozgrywanego w USA, Kanadzie i Meksyku.

Niemcy i Curacao rywalizują w grupie E, do której trafiły także Ekwador i Wybrzeże Kości Słoniowej. Mecz tych drużyn dzisiaj w nocy czasu polskiego (1:00).