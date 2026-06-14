Niemcy - Curaçao (14.06.2026) - wynik na żywo, statystyki, składy drużyn

Redakcja Super Sport
2026-06-14 21:05

Starcie Niemiec z Curaçao na Mundialu 2026 to spotkanie rozegrane w ramach pierwszej kolejki fazy grupowej. Zespoły zmierzyły się 14 czerwca na NRG Stadium w Houston. Kto wypracował sobie więcej okazji i jakim wynikiem zakończył się ten pojedynek? Poniżej znajdziecie statystyki meczu oraz składy obu reprezentacji.

Germany-Curaçao (Mundial 2026)
Autor: Wygenerowane przez AI/ Wygenerowane przez AI Germany-Curaçao (Mecz Mundial 2026)

Wynik meczu Niemcy - Curaçao

  • Niemcy [7:1] Curaçao

Niemcy - Curaçao - STATYSTYKI

StatystykaNiemcyCuraçao
Bramki71
Kto strzelił

F. Nmecha (6')

N. Schlotterbeck (38')

K. Havertz (45+5')

J. Musiala (47')

N. Brown (68')

D. Undav (78')

K. Havertz (88')

L. Comenencia (21')

Liczba kartek00
Kartki żółte--
Kartki czerwone--
Zmiany

J. Musiala (64')

J. Tah (73')

F. Nmecha (73')

N. Brown (73')

J. Kimmich (83')

S. Hansen (46')

J. Locadia (65')

T. Chong (83')

Strzały celne122
Strzały niecelne66
Wszystkie strzały268
Strzały zablokowane80
Strzały z pola karnego214
Strzały spoza pola karnego54
Faule1810
Rzuty rożne81
Spalone01
Posiadanie piłki65%35%
Interwencje bramkarza14
Wszystkie podania630336
Celne podania548276
Skuteczność podań87%82%
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Niemcy - SKŁAD

Wyjściowa 11 dla Niemcy:

  • Manuel Neuer (bramkarz)
  • Joshua Kimmich (obrońca)
  • Jonathan Tah (obrońca)
  • Nico Schlotterbeck (obrońca)
  • Nathaniel Brown (obrońca)
  • Aleksandar Pavlović (pomocnik)
  • Felix Nmecha (pomocnik)
  • Leroy Sané (pomocnik)
  • Jamal Musiala (pomocnik)
  • Florian Wirtz (pomocnik)
  • Kai Havertz (napastnik)

Rezerwowi na ten mecz:

  • Alexander Nübel (bramkarz)
  • Oliver Baumann (bramkarz)
  • David Raum (obrońca)
  • Waldemar Anton (obrońca)
  • Antonio Rüdiger (obrońca)
  • Malick Thiaw (obrońca)
  • Jamie Leweling (napastnik)
  • Leon Goretzka (pomocnik)
  • Assan Ouédraogo (pomocnik)
  • Nadiem Amiri (pomocnik)
  • Angelo Stiller (pomocnik)
  • Pascal Groß (pomocnik)
  • Nick Woltemade (napastnik)
  • Maximilian Beier (napastnik)
  • Deniz Undav (napastnik)

Curaçao - SKŁAD

Wyjściowa 11 dla Curaçao:

  • Eloy Room (bramkarz)
  • Sherel Constancio Floranus (obrońca)
  • Riechedly Bazoer (obrońca)
  • Armando Obispo (obrońca)
  • Deveron Fonville (obrońca)
  • Livano Comenencia (pomocnik)
  • Leandro Bacuna (pomocnik)
  • Sontje Hansen (pomocnik)
  • Tahith Chong (pomocnik)
  • Juninho Bacuna (pomocnik)
  • Jürgen Locadia (napastnik)

Rezerwowi na ten mecz:

  • Trevor Iriving Doornbusch (bramkarz)
  • Tyrick Bodak (bramkarz)
  • Jurien Gaari (obrońca)
  • Joshua Brenet (obrońca)
  • Shurandy Sambo (obrońca)
  • Roshon van Eijma (obrońca)
  • Ar'Jany Martha (pomocnik)
  • Jeremy Antonisse (napastnik)
  • Kenji Gorré (napastnik)
  • Kevin Felida (pomocnik)
  • Tyrese Noslin (pomocnik)
  • Jearl Margaritha (napastnik)
  • Godfried Roemeratoe (pomocnik)
  • Gervane Kastaneer (napastnik)
  • Brandley Kuwas (napastnik)
Piłkarze reprezentacji zjeżdżają się na zgrupowanie
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