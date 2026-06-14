Wynik meczu Niemcy - Curaçao
- Niemcy [7:1] Curaçao
Niemcy - Curaçao - STATYSTYKI
|Statystyka
|Niemcy
|Curaçao
|Bramki
|7
|1
|Kto strzelił
F. Nmecha (6')
N. Schlotterbeck (38')
K. Havertz (45+5')
J. Musiala (47')
N. Brown (68')
D. Undav (78')
K. Havertz (88')
L. Comenencia (21')
|Liczba kartek
|0
|0
|Kartki żółte
|-
|-
|Kartki czerwone
|-
|-
|Zmiany
J. Musiala (64')
J. Tah (73')
F. Nmecha (73')
N. Brown (73')
J. Kimmich (83')
S. Hansen (46')
J. Locadia (65')
T. Chong (83')
|Strzały celne
|12
|2
|Strzały niecelne
|6
|6
|Wszystkie strzały
|26
|8
|Strzały zablokowane
|8
|0
|Strzały z pola karnego
|21
|4
|Strzały spoza pola karnego
|5
|4
|Faule
|18
|10
|Rzuty rożne
|8
|1
|Spalone
|0
|1
|Posiadanie piłki
|65%
|35%
|Interwencje bramkarza
|1
|4
|Wszystkie podania
|630
|336
|Celne podania
|548
|276
|Skuteczność podań
|87%
|82%
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Niemcy - SKŁAD
Wyjściowa 11 dla Niemcy:
- Manuel Neuer (bramkarz)
- Joshua Kimmich (obrońca)
- Jonathan Tah (obrońca)
- Nico Schlotterbeck (obrońca)
- Nathaniel Brown (obrońca)
- Aleksandar Pavlović (pomocnik)
- Felix Nmecha (pomocnik)
- Leroy Sané (pomocnik)
- Jamal Musiala (pomocnik)
- Florian Wirtz (pomocnik)
- Kai Havertz (napastnik)
Rezerwowi na ten mecz:
- Alexander Nübel (bramkarz)
- Oliver Baumann (bramkarz)
- David Raum (obrońca)
- Waldemar Anton (obrońca)
- Antonio Rüdiger (obrońca)
- Malick Thiaw (obrońca)
- Jamie Leweling (napastnik)
- Leon Goretzka (pomocnik)
- Assan Ouédraogo (pomocnik)
- Nadiem Amiri (pomocnik)
- Angelo Stiller (pomocnik)
- Pascal Groß (pomocnik)
- Nick Woltemade (napastnik)
- Maximilian Beier (napastnik)
- Deniz Undav (napastnik)
Curaçao - SKŁAD
Wyjściowa 11 dla Curaçao:
- Eloy Room (bramkarz)
- Sherel Constancio Floranus (obrońca)
- Riechedly Bazoer (obrońca)
- Armando Obispo (obrońca)
- Deveron Fonville (obrońca)
- Livano Comenencia (pomocnik)
- Leandro Bacuna (pomocnik)
- Sontje Hansen (pomocnik)
- Tahith Chong (pomocnik)
- Juninho Bacuna (pomocnik)
- Jürgen Locadia (napastnik)
Rezerwowi na ten mecz:
- Trevor Iriving Doornbusch (bramkarz)
- Tyrick Bodak (bramkarz)
- Jurien Gaari (obrońca)
- Joshua Brenet (obrońca)
- Shurandy Sambo (obrońca)
- Roshon van Eijma (obrońca)
- Ar'Jany Martha (pomocnik)
- Jeremy Antonisse (napastnik)
- Kenji Gorré (napastnik)
- Kevin Felida (pomocnik)
- Tyrese Noslin (pomocnik)
- Jearl Margaritha (napastnik)
- Godfried Roemeratoe (pomocnik)
- Gervane Kastaneer (napastnik)
- Brandley Kuwas (napastnik)