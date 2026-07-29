Bohater Hiszpanii naprawdę zrobił to po wygraniu MŚ! Spełnił swoją obietnicę

19 lipca reprezentacja Hiszpanii wywalczyła mistrzostwo świata w piłce nożnej.

Dziewięć dni później piłkarz Marc Cucurella zaprezentował nowy tatuaż, który obiecał w przypadku wygrania mundialu.

Bohater Hiszpanii wytatuował sobie twarz selekcjonera Luisa de la Fuente!

Marc Cucurella spełnił obietnicę i wytatuował sobie selekcjonera Hiszpanii

Tatuaż, zaprezentowany przez 28-letniego bocznego obrońcę na Instagramie, pojawił się na lewej ręce piłkarza. Przedstawia podobiznę trenera oraz wywalczone trofeum z symboliczną datą 2026 w tle. „Obietnica dotrzymana” - napisał, relacjonując wcześniej w social mediach wizytę u tatuażysty. Przed mundialem obiecał, że zdecyduje się na taki krok, jeśli Hiszpanie zatriumfują. W finale w East Rutherford pokonali broniącą tytułu Argentynę 1:0 po dogrywce i golu rezerwowego Ferrana Torresa w 106. minucie. Cucurella rozegrał pełne 120 minut.

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W sumie na mundialu boczny obrońca z charakterystyczną fryzurą zagrał we wszystkich 8 meczach Hiszpanii i nie opuścił ani minuty. Był absolutnie kluczową postacią w układance selekcjonera Luisa de la Fuente. Cucurella jest do niego szczególnie przywiązany, pracował z nim jeszcze jako junior. - To wspaniały człowiek i wybitny trener - mówił o 65-letnim obecnie szkoleniowcu.

Piłkarz, który odegrał także ważną rolę w triumfie Hiszpanii w Euro 2024, jest obecnie zawodnikiem Realu Madryt. Do ekipy wicemistrza kraju przeniósł się latem bieżącego roku z Chelsea Londyn, tuż przed startem mundialu. Kwota tego transferu wyniosła 55 milionów euro.