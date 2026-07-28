To się narobiło! Słynny Zinedine Zidane trenerem reprezentacji!

To już oficjalne! Zinedine Zidane, legenda futbolu, obejmuje stanowisko selekcjonera reprezentacji Francji, zastępując Didiera Deschampsa po jego długiej kadencji.

„Zizou” otwarcie przyznaje, że odrzucał inne intratne oferty, by zrealizować swoje największe marzenie o prowadzeniu „Trójkolorowych”.

Sprawdź, jakie wyzwania czekają na utytułowanego trenera i co dokładnie powiedział po nominacji, która elektryzuje świat piłki!

Czekał na to od lat. "To jedyne, co chciałem robić"

To prawdziwa bomba w świecie futbolu. Po latach spekulacji i medialnych doniesień, francuska federacja (FFF) oficjalnie potwierdziła, że to właśnie Zinedine Zidane poprowadzi "Trójkolorowych" przez najbliższe cztery lata. Informację przekazał sam prezes związku.

- Zinedine Zidane będzie selekcjonerem reprezentacji Francji przez kolejne cztery lata – oświadczył prezes federacji Philippe Diallo, podkreślając, że to wyjątkowy moment dla całego kraju.

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Sam zainteresowany od dawna nie ukrywał, że praca z kadrą narodową jest jego absolutnym priorytetem. Po ogłoszeniu nominacji przyznał, że to jedyne zajęcie, które go interesowało od momentu odejścia z Realu Madryt w 2021 roku.

- To jedyne, co chciałem robić. To w pewnym sensie kontynuacja drogi i realizacja marzenia. Przez ostatnie cztery, pięć lat miałem oferty poprowadzenia klubów i wszystkie odrzuciłem, aby objąć reprezentację Francji. To była jedyna rzecz, na którą miałem ochotę - tłumaczył po nominacji „Zizou”.

Zastąpił kolegę i wraca do miejsca, gdzie stał się legendą

Zidane przejmuje stery po swoim byłym koledze z boiska, Didierze Deschampsie, który prowadził kadrę od 2012 roku, zdobywając z nią mistrzostwo świata w 2018 i wicemistrzostwo w 2022 roku. Nowy selekcjoner z wielkim szacunkiem wypowiedział się o swoim poprzedniku.

- Mogę mu tylko podziękować i pogratulować tych wspaniałych lat – zauważył Zidane.

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Dla "Zizou" to powrót do miejsca, w którym stał się ikoną. Jako piłkarz poprowadził Francję do mistrzostwa świata (1998) i Europy (2000), a jego legenda trwa do dziś. Teraz, bogatszy o trenerskie doświadczenia z Realem Madryt, z którym trzykrotnie wygrał Ligę Mistrzów, chce przenieść swoje sukcesy na grunt reprezentacyjny.

- Jest we mnie mnóstwo emocji, ale to mnie motywuje. Jestem gotowy na to wyzwanie. Kiedyś byłem liderem na boisku i chcę te doświadczenia spożytkować dla dobra reprezentacji – dodał nowy trener.

Jego debiut w nowej roli zaplanowano na 25 września w meczu Ligi Narodów przeciwko Turcji.

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