Maciej Rybus zagra w Polsce! Sensacyjny transfer. "Nie ma siły biegać"

Kamil Heppen
Kamil Heppen
2026-07-28 8:32

Maciej Rybus po ataku Rosji na Ukrainę stał się w Polsce jednym z najbardziej polaryzujących piłkarzy. Wybrał bowiem życie w kraju agresora i stracił miejsce w reprezentacji Polski. Teraz, ponad cztery lata później i po zawirowaniach w życiu prywatnym, wrócił do ojczyzny i znów zagra w polskiej lidze! Sensacyjny transfer ogłosił już świetnie poinformowany Sebastian Staszewski, choć doniesienia o formie Rybusa są niepokojące.

Maciej Rybus kopie piłkę podczas treningu. O powrocie piłkarza do polskiej ligi przeczytasz na SE Supersport.
Autor: Gadomski Marcin Maciej Rybus
  • Maciej Rybus po 14 latach wraca na polskie boiska.
  • Były piłkarz m.in. Legii Warszawa, Olympique Lyon i Lokomotiwu Moskwa zwiąże się z macierzystym III-ligowym Pelikanem Łowicz, jak informuje Sebastian Staszewski.
  • "Na tle kolegów fizycznie jest daleko z tyłu. Nie ma siły biegać" - donosi Piotr Wąsowski, dziennikarz i piłkarski sędzia po rozmowach z zawodnikami Pelikana.

Maciej Rybus nie grał 2 lata, ale znów zagra w Polsce. "Nie ma siły biegać"

Kariera Macieja Rybusa, 66-krotnego reprezentanta Polski, uległa załamaniu wraz z inwazją Rosji na Ukrainę. To wtedy piłkarz z kończącym się kontraktem w Lokomotiwie Moskwa postanowił zostać w kraju agresora, na dobre tracąc miejsce w polskiej reprezentacji. Przenosiny do Spartaka Moskwa, a następnie Rubina Kazań okazały się kompletną klapą i od 2024 r. Rybus był bez klubu, grając tylko w amatorskiej Lidze Mediów. Zawaliło się także jego życie prywatne - media w Polsce i Rosji szeroko rozpisywały się o jego rozwodzie z żoną Laną, dla której w dużej mierze nie chciał wyjeżdżać z kraju naszych wschodnich sąsiadów. Po rozstaniu 36-latek wrócił jednak do Polski i rodzinnego Łowicza, gdzie zaczynała się jego kariera, a teraz ma dobiec końca.

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Maciej Rybus z żoną
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Maciej Rybus zostanie piłkarzem Pelikana Łowicz! Były reprezentant Polski wraca do futbolu po dwuletniej przerwie i wkrótce podpisze kontrakt na 5 miesięcy z III-ligowym klubem, którego jest wychowankiem. Będzie to jego powrót na polskie boiska po 14 latach - poinformował dziennikarz Sebastian Staszewski.

O powrocie Rybusa do macierzystego klubu mówiło się od dłuższego czasu, choć forma byłego zawodnika Legii, Lyonu i rosyjskich klubów ma zostawiać sporo do życzenia.

"Musi się porządnie odbudować fizycznie. Bo obecnie na tle kolegów z drużyny kondycyjnie jest daleko z tyłu. Rozmawiałem o nim z zawodnikami [Pelikana] po ostatnim sparingu. Nie ma siły biegać" - skomentował te doniesienia Piotr Wąsowski z Weszło, będący także sędzią w niższych ligach.

Wygląda więc na to, że przed 66-krotnym reprezentantem Polski spore wyzwanie, aby odbudować się na ostatnie miesiące kariery i pomóc Pelikanowi w rozgrywkach 3. ligi. Start zmagań na tym poziomie rozgrywkowym już w najbliższy weekend 1-2 sierpnia.

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