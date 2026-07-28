Maciej Rybus zagra w Polsce! Sensacyjny transfer. "Nie ma siły biegać"

Maciej Rybus po 14 latach wraca na polskie boiska.

Były piłkarz m.in. Legii Warszawa, Olympique Lyon i Lokomotiwu Moskwa zwiąże się z macierzystym III-ligowym Pelikanem Łowicz, jak informuje Sebastian Staszewski.

"Na tle kolegów fizycznie jest daleko z tyłu. Nie ma siły biegać" - donosi Piotr Wąsowski, dziennikarz i piłkarski sędzia po rozmowach z zawodnikami Pelikana.

Maciej Rybus nie grał 2 lata, ale znów zagra w Polsce. "Nie ma siły biegać"

Kariera Macieja Rybusa, 66-krotnego reprezentanta Polski, uległa załamaniu wraz z inwazją Rosji na Ukrainę. To wtedy piłkarz z kończącym się kontraktem w Lokomotiwie Moskwa postanowił zostać w kraju agresora, na dobre tracąc miejsce w polskiej reprezentacji. Przenosiny do Spartaka Moskwa, a następnie Rubina Kazań okazały się kompletną klapą i od 2024 r. Rybus był bez klubu, grając tylko w amatorskiej Lidze Mediów. Zawaliło się także jego życie prywatne - media w Polsce i Rosji szeroko rozpisywały się o jego rozwodzie z żoną Laną, dla której w dużej mierze nie chciał wyjeżdżać z kraju naszych wschodnich sąsiadów. Po rozstaniu 36-latek wrócił jednak do Polski i rodzinnego Łowicza, gdzie zaczynała się jego kariera, a teraz ma dobiec końca.

Maciej Rybus wróci do Polski?! Jego była żona swoim ciałem zachwyca całą Rosję

29

Maciej Rybus zostanie piłkarzem Pelikana Łowicz! Były reprezentant Polski wraca do futbolu po dwuletniej przerwie i wkrótce podpisze kontrakt na 5 miesięcy z III-ligowym klubem, którego jest wychowankiem. Będzie to jego powrót na polskie boiska po 14 latach - poinformował dziennikarz Sebastian Staszewski.

O powrocie Rybusa do macierzystego klubu mówiło się od dłuższego czasu, choć forma byłego zawodnika Legii, Lyonu i rosyjskich klubów ma zostawiać sporo do życzenia.

"Musi się porządnie odbudować fizycznie. Bo obecnie na tle kolegów z drużyny kondycyjnie jest daleko z tyłu. Rozmawiałem o nim z zawodnikami [Pelikana] po ostatnim sparingu. Nie ma siły biegać" - skomentował te doniesienia Piotr Wąsowski z Weszło, będący także sędzią w niższych ligach.

Wygląda więc na to, że przed 66-krotnym reprezentantem Polski spore wyzwanie, aby odbudować się na ostatnie miesiące kariery i pomóc Pelikanowi w rozgrywkach 3. ligi. Start zmagań na tym poziomie rozgrywkowym już w najbliższy weekend 1-2 sierpnia.

Musi się porządnie odbudować fizycznie. Bo obecnie na tle kolegów z drużyny kondycyjnie jest daleko z tyłu.— Piotr Wąsowski (@p_wasowski) July 27, 2026