Juergen Klopp objął reprezentację Niemiec i zacząć wygrażać! Mówił o nękaniu jego rodziny

Juergen Klopp jest już oficjalnie nowym selekcjonerem reprezentacji Niemiec. Informacje o tym, że to były menedżer Borussii Dortmund i Liverpoolu zastąpi Juliana Nagelsmanna, pojawiły się zaraz po katastrofie naszych zachodnich sąsiadów na mundialu (porażka po rzutach karnych w 1/16 finału z Paragwajem). Teraz Klopp został zaprezentowany jako selekcjoner podczas konferencji prasowej we Frankfurcie.

- To wielki zaszczyt, a to co działo się ze mną przez ostatnie kilka dni, jest jak film odtwarzany w mojej głowie. W idealnym świecie to byłoby ukoronowanie mojej kariery. Poświęcę temu całą swoją energię - powiedział Juergen Klopp.

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Nowy trener reprezentacji Niemiec w pewnym momencie konferencji prasowej nagle zrobił się zaskakująco poważny i skierował jasny przekaz do mediów i kibiców. Jasno stwierdził, że krytyka jego pracy będzie dla niego całkowicie normalna. Osobistych ataków i ingerencji w jego życie prywatne nie będzie jednak tolerował.

- Jeśli będziecie się zachowywać nieodpowiednio i nie zostawicie mojej rodziny w spokoju, to mnie nie będzie, natychmiast odejdę! - zadeklarował stanowczo Juergen Klopp. - Krytykujcie mnie, jeśli coś nie będzie działać. Chętnie będę nad tym pracował. W dniu, w którym nie będziecie już mnie chcieli, po prostu mi to powiedzcie. I mnie nie będzie. Bez odprawy! Jeśli powiecie, że jestem do d..., to mnie nie będzie. Oczywiście nie pojedyncze osoby, musiałoby ich być więcej. Jeśli DFB powie, że jestem do d..., to mnie nie będzie - dodał Klopp cytowany przez "Bild".

"If you don't leave my family in peace, I'll be gone." 🗣️❌Jurgen Klopp has set clear boundaries after being announced as Germany head coach. pic.twitter.com/cTCgSiQR0u— BBC Sport (@BBCSport) July 24, 2026