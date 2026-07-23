Lewandowski wyjaśnił swoje zachowanie po golu dla Hiszpanii w finale MŚ 2026. Ocenił też występ Yamala

Robert Lewandowski zadebiutował w lidze MLS i nie był to udany występ. Polak niczym się nie wyróżnił, a jego Chicago Fire przegrało 2:3 z Interem Miami. Przy okazji "Lewy" skomentował swoją eksplozję radości po zwycięskim golu w finale MŚ 2026. Kapitan naszej reprezentacji mecz o tytuł oglądał na żywo w loży VIP w towarzystwie legend hiszpańskiego futbolu (m.in. Xaviego, Casillasa, Iniesty, Villi, Puyola, Ramosa czy Fabregasa). Kiedy Ferran Torres strzelił bramkę, Lewandowski bardzo się ucieszył, co pokazały kamery.

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Polski napastnik tak o tym opowiada finał mundialu i swoje zachowanie skomentował w rozmowie z brazylijskim ESPN :

- To nie był najbardziej spektakularny finał. Boisko było wolne i nie było to najlepsze dla tempa gry. Hiszpania była lepsza i mogła wygrać mecz wcześniej lub większą liczbą bramek. Dominowali przez cały mecz i zawsze mieli piłkę przy nodze. Kibicowałem Hiszpanii, ponieważ spędziłem lata w Barcelonie i mam tam wielu przyjaciół, więc bardzo chciałem, żeby wygrali. Z Argentyny kibicowałem tylko Messiemu, ale on już wygrał ostatni mundial i dlatego chciałem, żeby Hiszpania wygrała. Są bardzo młodzi i wciąż mogą wygrać kolejne mistrzostwa świata. Cieszyłem się futbolem i zwycięstwem Hiszpanii - powiedział Robert Lewandowski.

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"Lewy" skomentował też występ Lamine'a Yamala na mundialu. Młody Barcelony niedawno wyleczył poważną kontuzję i widać było, że nie był w najlepszej formie.

- Nie zaliczył najlepszego występu, ale było mu bardzo ciężko. Dochodził do siebie po kontuzji, która wykluczyła go z gry na osiem tygodni, a potem nie mógł dużo trenować, bo mecze rozgrywał co trzy dni. Zaletą Hiszpanii jest to, że jest drużyną, która pomogła Lamine'owi wygrać, a on pomógł drużynie - stwierdził Lewandowski.

GALERIA: Robert Lewandowski na finale mundialu

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