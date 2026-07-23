Gorzki debiut Roberta Lewandowskiego. Zszedł z boiska, a potem zaczął się dramat

Długo wyczekiwany debiut Roberta Lewandowskiego w barwach Chicago Fire zakończył się bolesną porażką, stawiając pod znakiem zapytania jego amerykański start.

Polski napastnik spędził na boisku 63 minuty, nie zdobywając bramki i pozostając w cieniu Luisa Suareza, który błyszczał pod nieobecność Messiego.

Mimo kuriozalnego gola dla Chicago, drużyna Polaka przegrała 2:3. Czy to początek trudnej drogi "Lewego" w MLS?

Kuriozalny gol to za mało. Thriller w Miami

Na ten mecz kibice z Chicago czekali z niecierpliwością. Debiut Roberta Lewandowskiego, który pierwotnie miał odbyć się w czwartek, został przełożony z powodu fatalnej jakości powietrza, spowodowanej pożarami w Kanadzie. Gdy wreszcie udało się wyjść na boisko, początek zdawał się układać idealnie dla drużyny Polaka. Już w 18. minucie padł jeden z najbardziej kuriozalnych goli sezonu. Jamajski obrońca Interu, Ian Fray, podał piłkę do własnego bramkarza, a Rocco Rios Novo... nie trafił w futbolówkę, która powoli wtoczyła się do siatki.

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Radość gości nie trwała jednak długo. Show skradł legendarny Urugwajczyk, Luis Suarez. Pod nieobecność odpoczywającego po mundialu Lionela Messiego, to on wziął na siebie ciężar gry. Najpierw w 27. minucie pewnie wykorzystał rzut karny, a tuż po przerwie, w 51. minucie, dał gospodarzom prowadzenie.

Lewandowski w cieniu Suareza. Co dalej z Polakiem?

Robert Lewandowski, który dołączył do Fire 29 czerwca po latach sukcesów w Europie, spędził na murawie 63 minuty. Bramki nie zdobył, a jego obecność nie odmieniła losów spotkania. Chwilę po tym, jak opuścił boisko, jego koledzy zdołali doprowadzić do wyrównania za sprawą Puso Dithejane. Wydawało się, że Chicago Fire wywiezie z trudnego terenu cenny punkt. Niestety, w 87. minucie decydujący cios zadał Preston Plambeck, który ostatecznie przesądził o porażce drużyny Polaka.

- Lewandowski będzie potrzebował czasu, by w pełni wkomponować się w zespół i zrozumieć specyfikę ligi MLS - oceniają amerykańscy komentatorzy.

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Mimo porażki Chicago Fire wciąż utrzymuje solidne, trzecie miejsce w tabeli Konferencji Wschodniej. Porażka z wiceliderem pokazuje jednak, że droga na szczyt, nawet z tak wielką gwiazdą w składzie, nie będzie usłana różami.

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ROBERT LEWANDOWSKI NA PIERWSZYM TRENINGU W CHICAGO FIRE!