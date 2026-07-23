Robert Lewandowski tłumaczy porażkę. Padły gorzkie słowa o tym, co jest niemożliwe

Po gorzkim debiucie w MLS, Robert Lewandowski szczerze ocenił przyczyny porażki, wskazując na ekstremalne wyzwania, które czekały na niego w Miami.

Kapitan reprezentacji Polski nie gryzł się w język, otwarcie przyznając, że niektóre elementy są "niemożliwe" do przeskoczenia z dnia na dzień.

Poznaj pełne, szczere wyjaśnienia "Lewego" i dowiedz się, ile czasu potrzebuje na adaptację w ekstremalnych warunkach nowej ligi.

Dramat w Miami i kuriozalny gol

Początek meczu zdawał się zwiastować łatwe zwycięstwo drużyny z Chicago. Już w 18. minucie, po kuriozalnym błędzie obrońcy i bramkarza Interu, piłka sama wtoczyła się do siatki, dając gościom prowadzenie. Radość nie trwała jednak długo. Pod nieobecność Lionela Messiego show skradł inny weteran, Luis Suarez. Urugwajczyk najpierw wyrównał z rzutu karnego, a na początku drugiej połowy dał Interowi prowadzenie.

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Robert Lewandowski spędził na boisku 63 minuty, ale był niewidoczny. Chwilę po tym, jak opuścił murawę, jego koledzy zdołali wyrównać, ale ostatnie słowo należało do gospodarzy. W końcówce zadali decydujący cios, pogrążając ekipę "Lewego" i psując mu tak długo wyczekiwany debiut.

Lewandowski zabrał głos. Tłumaczy się i prosi o jedno

Po ostatnim gwizdku polski napastnik stanął przed kamerami i szczerze ocenił to, co się wydarzyło. Zwrócił uwagę na ekstremalne warunki pogodowe, które dały mu się we znaki, ale przede wszystkim poprosił kibiców o cierpliwość.

- W piłce nożnej nic nie tworzy się z dnia na dzień. Jestem po paru treningach i trudno oczekiwać, żeby wszystko funkcjonowało idealnie. To niemożliwe - tłumaczył Robert Lewandowski na konferencji prasowej.

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Kapitan reprezentacji Polski nie ukrywał również, że upalna i wilgotna aura Florydy była dla niego ogromnym wyzwaniem. To warunki, w jakich rzadko przychodziło mu grać podczas wieloletniej kariery w Europie.

- Wilgotność była bardzo duża. Rzadko kiedy grałem w takich warunkach i na boisku z pewnością było to odczuwalne - przyznał "Lewy".

Polak dał jasno do zrozumienia, że na efekty jego gry trzeba będzie jeszcze poczekać. Pierwszy mecz pokazał, że droga na szczyt w MLS, nawet dla tak wielkiej gwiazdy, będzie długa i wyboista.

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ROBERT LEWANDOWSKI NA PIERWSZYM TRENINGU W CHICAGO FIRE!