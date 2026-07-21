Po mundialu nagle takie wieści o Leo Messim! I to przed starciem z Robertem Lewandowskim

Mundial dobiegł końca, a Leo Messi ma teraz przerwę od piłki.

Inter Miami potwierdził, że Argentyńczyk nie zagra w najbliższych meczach klubu w MLS.

Messiego ominie m.in. starcie z Chicago Fire, które będzie najprawdopodobniej debiutem Roberta Lewandowskiego w nowych barwach.

Takie wieści po mundialu o Leo Messim! Nie będzie starcia z Lewandowskim

Lionel Messi i Rodrigo De Paul nie zagrają w dwóch kolejnych meczach Interu Miami w lidze MLS - poinformował ESPN. Obaj piłkarze zagrali we wszystkich ośmiu meczach reprezentacji Argentyny podczas zakończonych w niedzielę mistrzostw świata. Obaj zawodnicy nie wystąpią też w Meczu Gwiazd zaplanowanym na 29 lipca, pomimo powołań na spotkanie piłkarzy ligi MLS przeciwko zawodnikom Ligi MX.

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Oznacza to, że Messi i De Paul na pewno nie zagrają przeciwko Chicago Fire Roberta Lewandowskiego w środę (w nocy 22/23 lipca) ani przeciwko CF Montreal w sobotę. Później Inter Miami czeka mecz u siebie z Columbus 1 sierpnia i Puchar Lig, który potrwa od 5 do 12 sierpnia. Do gry w MLS wróci 15 sierpnia. Drużyna z Florydy zajmuje drugie miejsce w tabeli Konferencji Wschodniej z dorobkiem 31 punktów.

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Messi opuścił również Mecz Gwiazd w 2025 roku, jednak wówczas dokonał tego bez zgody ligi i został zawieszony na kolejne spotkanie sezonu zasadniczego w MLS. Jak donosi ESPN, w tym roku klub z Miami poinformował ligę, że Argentyńczyk opuści mecz.

Jak podały argentyńskie media, Messi po finale MŚ udał się z Nowego Jorku do Miami, a stamtąd poleci do rodzinnego Rosario na północy Argentyny, by odpocząć. Pod jego nieobecność Inter zagra z Chicago Fire Roberta Lewandowskiego o godzinie 1:30 w nocy czasu polskiego z 22 na 23 lipca.

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