W nocy nadeszła wiadomość o Robercie Lewandowskim! Musieli zastosować protokół specjalny

Robert Lewandowski bez debiutu w MLS. Wdrożono protokół specjalny

Robert Lewandowski od wtorku przebywa w USA, gdzie spędzić ma najbliższe dwa lata. Najlepszy polski piłkarz niedawno został zawodnikiem Chicago Fire, a klub ten z jego przyjściem wiąże ogromne nadzieje. Kibice liczyli na to, że już w nocy z czwartku na piątek czasu polskiego "Lewy" pokaże, jak ważną postacią jest w zespole grającym w amerykańskiej MLS. Debiut Polaka miał przypaść na domowy mecz w Vancouver Whitecaps. Sytuacja się jednak skomplikowała przez pożary lasów, które wybuchły w Kanadzie. Dym rozprzestrzenił się poza granice tego kraju i dotarł m.in. do Chicago. Kilkanaście godzin przed planowanym startem rywalizacji pojawiły się informacje o tym, że mecz może zostać przełożony. Przekazał je m.in. nasz korespondent z USA - Marcin Cholewiński. W nocy Chicago Fire wydało komunikat, który rozwiał wszelkie wątpliwości. Protokół specjalny został wdrożony.

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Mecz przełożony. Klub Chicago Fire FC ogłasza, że dzisiejszy mecz przeciwko Vancouver Whitecaps FC na stadionie Soldier Field został przełożony na wtorek, 6 października. Decyzja ta wynika ze złej jakości powietrza w rejonie Chicago, spowodowanej dymem z pożarów lasów. Pomeczowy koncert z udziałem duetu Two Friends zostaje przełożony, a więcej szczegółów na ten temat zostanie podanych w późniejszym terminie. Decyzja ta została podjęta przy założeniu, że zdrowie i bezpieczeństwo kibiców, piłkarzy, personelu oraz wszystkich osób zaangażowanych w organizację wydarzenia są najwyższym priorytetem. Klub podjął tę decyzję po ścisłych konsultacjach z lokalnymi ekspertami ds. zdrowia, Major League Soccer (MLS), Vancouver Whitecaps FC oraz władzami miasta Chicago

- czytamy.

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Kiedy Robert Lewandowski zadebiutuje w Chicago Fire?

Wygląda zatem na to, że Robert Lewandowski w Chicago Fire zadebiutuje 23 lipca w spotkaniu z Interem Miami, czyli klubem, w którym występuje Leo Messi. Raczej jednak mało prawdopodobne jest to, że Argentyńczyk pojawi się na placu gry, bo zaledwie cztery dni wcześniej zagra w finale mundialu 2026. Z kolei w przełożonym pojedynku z Vancouver Whitecaps kapitan reprezentacji Polski prawdopodobnie zmierzy się ze swoim dawnym kolegą z Bayernu Monachium - słynnym niemieckim napastnikiem - Thomasem Mullerem. Ciągle nie wiadomo natomiast, czy Robert Lewandowski będzie kontynuował karierę w reprezentacji Polski.

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Ważniejsze jest to, żeby trochę tutaj pożyć, pograć, zorientować się, jak wygląda życie na innym kontynencie. Później wrócę do tej sprawy

- zapowiedział "Lewy" na konferencji prasowej.

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