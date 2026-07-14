Robert Lewandowski już po pierwszym treningu z Chicago Fire. Kiedy debiut Polaka w MLS?

Robert Lewandowski oficjalnie rozpoczął nowy rozdział w karierze, zaliczając pierwszy trening z Chicago Fire i spotykając się z gorącym przyjęciem w USA.

Wielki debiut polskiego napastnika jest możliwy już w czwartek, a jego rywalem może być znany kolega z boiska, co dodaje pikanterii nadchodzącemu meczowi.

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Oklaski na powitanie i gra w "dziada"

Nowy rozdział w karierze Roberta Lewandowskiego oficjalnie się rozpoczął. Polski gwiazdor punktualnie o 17:30 czasu polskiego zameldował się na murawie nowoczesnego ośrodka treningowego Endeavor Health Performance Center. Na jego pierwszy trening z Chicago Fire przybyła liczna, ponad 20-osobowa grupa dziennikarzy z Polski i Stanów Zjednoczonych.

Lewandowski, ubrany w szarą koszulkę treningową i charakterystyczne różowe korki, został powitany przez nowych kolegów gromkimi oklaskami. Po krótkiej rozgrzewce i zabawach z piłką, w tym popularnej grze w „dziada”, piłkarze przeszli do dalszej części lekkich zajęć. Zanim jednak napastnik wybiegł na boisko, przeszedł w klubie serię badań medycznych i dopełnił ostatnich formalności związanych z transferem.

Wielki debiut na horyzoncie. Zagra przeciwko koledze z Bayernu?

Jak informują służby prasowe Chicago Fire, wszystkie dokumenty związane z transferem kapitana reprezentacji Polski zostały już sfinalizowane. Oznacza to, że z formalnego punktu widzenia nic nie stoi na przeszkodzie, by Lewandowski zadebiutował już w najbliższy czwartek (w nocy z czwartku na piątek czasu polskiego). Wówczas jego nowy zespół zmierzy się na mogącym pomieścić 50 tys. kibiców stadionie Soldier Field z Vancouver Whitecaps.

Ostateczna decyzja o występie Polaka, jak to zwykle bywa, zostanie potwierdzona przez trenera Gregga Berhaltera w ostatnich godzinach przed meczem. Smaczku całej sytuacji dodaje fakt, że zawodnikiem kanadyjskiej drużyny jest Thomas Mueller, z którym Lewandowski przez osiem lat tworzył zabójczy duet w ataku Bayernu Monachium. We wtorek zaplanowano oficjalną konferencję prasową z udziałem polskiego napastnika, na którą klub spodziewa się ponad 50 dziennikarzy.

ROBERT LEWANDOWSKI W CHICAGO FIRE! CO GO CZEKA W USA?

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