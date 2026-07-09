Ujawnił, jak Robert Lewandowski zachowuje się w Chicago! Absolutnie niestandardowe

Piotr Lekszycki
Piotr Lekszycki
2026-07-09 7:55

Robert Lewandowski oficjalnie jest już zawodnikiem Chicago Fire. 14 lipca odbędzie się specjalna konferencja z udziałem kapitana naszej kadry i trenera jego nowego klubu - Gregga Berhaltera. Szkoleniowiec wcześniej ujawnił, jak "Lewy" zachowuje się w Chicago. Z jego słów wynika, że to, co polski napastnik robi w USA, jest absolutnie niestandardowe.

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Autor: SE/Chicago Fire

Robert Lewandowski może zadebiutować w Chicago Fire już w przyszłym tygodniu

Po tym, gdy Robert Lewandowski ogłosił, że odchodzi z Barcelony, łączony był z wieloma klubami z różnych zakątków świata. Wymieniano i słynne kluby z Włoch (AC Milan i Juventus Turyn), z Anglii (Manchester United), a także bardziej egzotyczne piłkarsko kierunki (Al-Hilal z Arabii Saudyjskiej czy Chicago Fire z USA). Ostatecznie kapitan reprezentacji Polski trafił do tego ostatniego klubu. Nadzieje związane z "Lewym" są w Stanach Zjednoczonych ogromne. Wszyscy już żyją konferencją z udziałem Polaka, która zaplanowana jest na 14 lipca. Dwa dni później, czyli już w przyszłym tygodniu, Robert Lewandowski być może zadebiutuje w nowych barwach na boisku (w spotkaniu z Vancouver Whitecaps, w którym gra dobry kumpel "Lewego z czasów gry w Bayernie Monachium - Thomas Muller). Wcześniej jednak trener Chicago Fire ujawnił, jak Robert Lewandowski zachowuje się w klubie. Szkoleniowiec jest pod ogromnym wrażeniem postawy Polaka. 

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Tak Robert Lewandowski zachowuje się w Chicago Fire. Trener ujawnia

Jest oczywiste, że w nowym klubie Robert Lewandowski będzie centralną postacią. Na "dzień dobry" kapitan naszej kadry otrzymał koszulkę z numerem 9. Gregg Berhalter jest zachwycony zachowaniem polskiego napastnika, które można nazwać absolutnie niestandardowym. Widać, że "Lewy" jest mocno zaangażowany w budowę drużyny z Chicago. 

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Pytania, jakie zadaje, poziom szczegółów, jakie chce znać, są niesamowite. On chce wiedzieć o każdym detalu, jak drużyna gra, chce wiedzieć z kim przyjdzie mu współpracować na boisku, pyta o historię zawodników, jaki styl lubimy, jak atakujemy, jak dostarczymy mu piłki. Miał mnóstwo pytań

- ujawnił szkoleniowiec, którego cytuje portal Sportowe Fakty WP. 

Rozmawialiśmy z wieloma zawodnikami światowej klasy, odkąd jestem w klubie. Jedną z rzeczy, która najbardziej uderzyła mnie w Robercie, jest jego absolutnie najwyższy poziom profesjonalizmu i wola zwycięstwa

- dodał Gregg Berhalter. 

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CHICAGO FIRE