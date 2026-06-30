Ile zarobi Robert Lewandowski w Chicago Fire? Miliony dolarów! "Drugi po Messim"

Kamil Heppen
Kamil Heppen
2026-06-30 18:32

Robert Lewandowski oficjalnie został piłkarzem Chicago Fire. To najgłośniejszy polski transfer letniego okna transferowego, za którym idą wielkie pieniądze. Choć "Lewy" przeniesie się do USA za darmo, może liczyć na kosmiczne zarobki w milionach dolarów! "To drugi najwyższy kontrakt w MLS po Leo Messim" - potwierdza dziennikarz Sebastian Staszewski.

Robert Lewandowski w koszulce Chicago Fire z logo MLS na ramieniu i herbem klubu na piersi, uśmiecha się, mając skrzyżowane ręce na tle ceglanej ściany. O jego kosmicznych zarobkach przeczytasz więcej na naszym portalu.
Autor: Robert Lewandowski/ X (Twitter) Robert Lewandowski
  • Transfer Roberta Lewandowskiego do Chicago Fire stał się faktem.
  • Były napastnik FC Barcelona może liczyć w USA na kosmiczne zarobki.
  • Lewandowski ma być centralną postacią klubu z Chicago i drugim najlepiej zarabiającym piłkarzem w MLS!

Robert Lewandowski w Chicago Fire - zarobki. Miliony dolarów dla Polaka

Saga transferowa z udziałem Roberta Lewandowskiego dobiegła już końca. Od kilku tygodni spekulowano, gdzie po odejściu z FC Barcelona wyląduje kapitan reprezentacji Polski. Najczęściej wymienianym kierunkiem były Arabia Saudyjska i USA, ale to Amerykanie wykazali zdecydowanie większe zainteresowanie i zacięcie. Przedstawiciele Chicago Fire najpierw zaprosili "Lewego" na oględziny, przedstawili mu swoją wizję i propozycję, dając piłkarzowi czas do namysłu. Ten niewiele później wrócił z pozytywną odpowiedzią i w poniedziałek, 29 czerwca, oficjalnie ogłoszono transfer Lewandowskiego do klubu z Chicago.

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Komunikat o transferze polskiego napastnika odbił się szerokim echem na całym świecie. Jedną z poruszanych kwestii są zarobki niespełna 38-latka w nowym klubie. Jeszcze przed oficjalnym potwierdzeniem mówiło się o wypłacie sięgającej blisko 20 milionów dolarów, a po ogłoszeniu Chicago Fire nadeszło potwierdzenie.

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"Oficjalnie: Robert Lewandowski został nowym piłkarzem Chicago Fire! Dwuletnia umowa zagwarantuje mu drugi, najwyższy kontrakt w MLS (po Leo Messim) - wraz z bonusami i marketingiem Polak zarobi około 20 mln dolarów za rok. Lewandowski będzie także centralną postacią klubu" - napisał na portalu X Sebastian Staszewski, dziennikarz i autor głośnej książki "Lewandowski. Prawdziwy".

To oznacza podobną wypłatę jak w ostatnim sezonie w Barcelonie. Według różnych źródeł Lewandowski zainkasował ok 20,8 mln euro za ostatni rok czteroletniego kontraktu z "Dumą Katalonii". Wśród bonusów, na które może liczyć w Chicago, wymienia się między innymi procent od sprzedaży koszulek z jego nazwiskiem. Wygląda na to, że "Strażacy" zrobili naprawdę wszystko, by ściągnąć do siebie kolejnego polskiego piłkarza i im się udało.

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