PILNE! Robert Lewandowski ma nowy klub! Podpisał kontrakt!

A więc to już oficjalne! Robert Lewandowski został piłkarzem Chicago Fire. Polski napastnik podpisał lukratywny kontrakt i dołączył do ligi MLS, w której występuje m.in. Lionel Messi. Wszystkie formalności zostały sfinalizowane, a "Lewy" na ofiacjalnej stronie i w mediach społecznościowych klubu został zaprezentowany w koszulce Chicago Fire.

ROBERT LEWANDOWSKI PRZYCHODZI DO CHICAGO! Podpisaliśmy kontrakt z globalną ikoną piłki nożnej i najlepszym strzelcem w historii reprezentacji Polski Robertem Lewandowskim! - pochwalił się klub w komunikacie.

Lewandowski w Chicago Fire. Znamy szczegóły umowy

Niemiecka agencja DPA dziś informowała już, że transfer Roberta Lewandowskiego do amerykańskiego klubu Chicago Fire jest już przesądzony, obie strony miały uzgodnić warunki dwuletniej umowy, a dopinanie formalności jest na ostatniej prostej. Polak w poniedziałek przeszedł testy medyczne, po czym podpisał umowę. W nowych barwach może zadebiutować już 16 lipca w meczu przeciwko Vancouver Whitecaps.

Robert Lewandowski podpisał z Chicago Fire kontrakt na dwa lata z opcją przedłużenia o kolejny rok. Umowa zapewni polskiemu napastnikowi zarobki na poziomie około 20 milionów dolarów rocznie. To uczynił go drugim najlepiej opłacanym piłkarzem w całej lidze MLS, zaraz po Lionelu Messim.

Chicago Fire, nowy klub Roberta Lewandowskiego, już prawie 30 lat temu był nazywany najbardziej „polskim” w Major League Soccer. Grali w nim reprezentanci Polski, a prawie dwie dekady później gwiazdą był Nemanja Nikolić, sprowadzony z Legii Warszawa król strzelców ekstraklasy. Klub, nazywany popularnie „Strażakami”, istnieje od października 1997 roku. Nazwa pochodzi od wielkiego pożaru w Chicago - zespół został założony dokładnie w 126. rocznicę tej tragedii. Już rok później, w swoim pierwszym sezonie w MLS, piłkarze Fire sięgnęli po mistrzostwo - jedyne dotychczas w historii klubu. O jego sile stanowili wówczas m.in. Piotr Nowak, który grał w Fire w latach 1998-2002, Jerzy Podbrożny (1998–99) i Roman Kosecki (1998–99). W finale pokonali DC United 2:0 po golach Podbrożnego i Diego Gutierreza, a przy obu asystował Nowak, który w 2004 roku został pierwszym członkiem klubowej „Galerii Sław”.