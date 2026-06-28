Pilne! Robert Lewandowski ma nowy klub! Bomba transferowa stała się faktem, znany dziennikarz ogłosił

Przemysław Ofiara
Przemysław Ofiara
2026-06-28 20:17

Koniec spekulacji! Saga transferowa z udziałem Roberta Lewandowskiego dobiegła końca. Najlepiej poinformowany dziennikarz na świecie, Fabrizio Romano, odpalił prawdziwą bombę i potwierdził przyszłość Polaka słynnym „Here we go!”. Kapitan naszej reprezentacji opuszcza Europę i przenosi się do amerykańskiej ligi MLS, gdzie zagra w Chicago Fire. To tam kontynuować będzie swoją wspaniałą karierę.

Piłkarz Robert Lewandowski w białej koszulce reprezentacji Polski z numerem 9 i czerwoną opaską kapitana, trzymający proporzec Poland vs. Nigeria, stojący na zielonej murawie stadionu przed kibicami. Więcej o jego transferze do MLS przeczytasz na naszym portalu.
Autor: Fotostyk / Super Express Robert Lewandowski
  • Saga transferowa Roberta Lewandowskiego dobiegła końca – Fabrizio Romano ogłosił jego sensacyjne przejście do amerykańskiego Chicago Fire.
  • Polski kapitan opuszcza Europę, by w MLS dołączyć do grona światowych gwiazd i nawiązać do bogatej polskiej tradycji w tym klubie.
  • Poznaj wszystkie kulisy tego spektakularnego transferu i sprawdź, jakie wyzwania czekają na "Lewego" za oceanem!

„Here we go!”. Fabrizio Romano potwierdza

Wszystko stało się jasne w niedzielę wieczorem. Fabrizio Romano, włoski dziennikarz uchodzący za absolutną wyrocznię w świecie transferów, opublikował kluczową informację. Jego słynne „HERE WE GO!” oznacza tylko jedno – transfer jest przesądzony.

„Robert Lewandowski do Chicago Fire, HERE WE GO! Polski napastnik zgodził się dołączyć do Chicago Fire po tym, jak dwa tygodnie temu odwiedził klub i miasto. Lewandowski podpisze kontrakt na początku przyszłego tygodnia, gotowy na nowy rozdział w MLS. Wielki ruch” - napisał Romano.

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Tym samym potwierdziły się doniesienia, które krążyły w mediach od kilku tygodni. Lewandowski rozpoczyna zupełnie nową, amerykańską przygodę.

Kulisy wielkiego transferu. To zapowiadano od dawna

Ten ruch nie powinien być jednak całkowitym zaskoczeniem. Już w połowie czerwca prestiżowy portal „The Athletic” informował o „zaawansowanych rozmowach” Polaka z amerykańskim klubem. Prawdziwym hitem okazała się jednak wypowiedź trenera Chicago Fire, Gregga Berhaltera, który w programie telewizyjnym dał do zrozumienia, że pracuje nad wielkim nazwiskiem.

- Staramy się pozyskiwać zawodników światowej klasy. Myślę, że twój ojciec mógłby być zadowolony z transferu, nad którym pracujemy - zwrócił się tajemniczo do prowadzącej, której rodzice są imigrantami z Polski. Już wtedy stało się jasne, że na celowniku klubu znalazł się właśnie Robert Lewandowski.

Lewandowski idzie w ślady legend. Polacy pisali tam historię

Przenosiny do MLS oznaczają, że Lewandowski dołącza do elitarnego grona gwiazd, które zdecydowały się na grę za oceanem. Podąża on śladami Lionela Messiego, ale w lidze występują też m.in. Marco Reus, Thomas Mueller czy Antoine Griezmann.

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Dla Chicago Fire to powrót do pięknej, polskiej tradycji. Klub zdobył swoje jedyne mistrzostwo MLS w 1998 roku, a jego siłę napędową stanowili wówczas Piotr Nowak, Jerzy Podbrożny i Roman Kosecki. Teraz, po latach, kolejna wielka polska gwiazda ma przywrócić drużynie dawny blask. Lewandowski trafia do zespołu, który jest w czołówce Konferencji Wschodniej i z pewnością będzie chciał z nim walczyć o najwyższe cele.

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