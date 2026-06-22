Na tę decyzję Roberta Lewandowskiego czeka cała Polska. Jest głos prosto z PZPN

A jest dobrej myśli, bowiem z jego ust miały paść te słowa:Po rozmowach, które prowadziliśmy w ostatnim czasie nie zakładamy innego scenariusza niż ten, że Robert Lewandowski powalczy z nami o wyjazd na ten jego ostatni turniej. Jesteśmy dobrej myśli, że Lewy pomoże nam w eliminacjach do EURO 2028.

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To bardzo ważny sygnał dla wszystkich kibiców Biało-Czerwonych. Po nieudanych dla Polski eliminacjach mundialu, przegranej w finale baraży ze Szwecją (2:3) trwały spekulacje na temat dalszej gry Lewandowskiego w narodowych barwach. Enigmatyczny była tez jego publikacja bezpośrednio po ostatnim gwizdku w Szwecji. Zdjęcie, które było "odźwiękowane" piosenką "Time to say Goodbye" sugerowało, że w Solnej mógł zagrać ostatni mecz w reprezentacji. Jak się jednak okazuje, kapitan może mieć inne plany – chce pomóc drużynie w walce o awans na EURO 2028 i najprawdopodobniej tam właśnie pożegnać się z kadrą na wielkim turnieju.

Robert Lewandowski kupił wielki jacht [Zdjęcia]

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Jeśli Polska awansuje, EURO 2028, a od 2008 roku gra na każdym europejskim czempionacie, to występ na Wyspach może stać się pięknym zwieńczeniem niesamowitej kariery Lewandowskiego w biało-czerwonych barwach.

Kadrę czekają jesienią mecze Ligi Narodów. A w nich marcowy koszmar baraży, czyli Szwedzi. Z nimi zmierzymy się 28 września w Szwecji, oraz 17 listopada w Polsce. Poza tym ekipa Jana Urbana zagra u siebie z Bośnią i Hercegowiną (25 września) oraz Rumunią (2 października).

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