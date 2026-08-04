Tak Amerykanie określili Roberta Lewandowskiego po dublecie w MLS. Co za słowa o gwieździe Chicago Fire

Robert Lewandowski, po początkowych trudnościach w MLS, błyskawicznie udowodnił swoją wartość, prowadząc Chicago Fire do zwycięstwa.

Spektakularny dublet polskiego napastnika zapewnił mu prestiżowy tytuł „Piłkarza Tygodnia” w amerykańskiej lidze.

Odkryj, jak Lewy rozświetla amerykańskie boiska i jakie nadzieje pokładają w nim kibice na dalsze sukcesy.

Lewandowski przygodę za oceanem rozpoczął od falstartu. Każdy oczekuje, że będzie strzelał w każdym spotkaniu. Tymczasem w dwóch pierwszych meczach nie dość, że nie strzelił gola, to na domiar złego ekipa Chicago Fire schodziła z boiska pokonana. Najpierw przez Inter Miami, a następnie przez New York City.

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Jednak w trzecim występie przeciwko Charlotte FC (2:1) „Lewy” pokazał, dlaczego uchodzi za jednego z najlepszych napastników na świecie. W pierwszej połowie zaskoczył bramkarza rywali strzałem zza pola karnego, a po przerwie znów znalazł na niego sposób. To były jego premierowe bramki w Stanach Zjednoczonych i debiut na Soldier Field.

- Wszystko jest na najwyższym poziomie - zapewniał Lewandowski po zawodach, cytowany przez PAP. - Nie mogę powiedzieć ani jednego złego słowa o klubie. Wszystko działa dobrze i na boisku, i poza nim - wyznał Polak, który ostatnio zwiedzał miasto i wybrał się w rejs po jeziorze Michigan.

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Dubletem z Charlotte od razu zaskarbił sobie sympatię kibiców „Strażaków”, którzy pokładają w nim ogromne nadzieje na sukces. Na razie zespół zajmuje czwarte miejsce w Konferencji Wschodniej, które jest premiowane grą w fazie play-off.

- Kiedy spojrzymy na dwa gole, które strzelił Robert, ale też na inne zagrania, które wykonał w tym meczu, to widać, że to po prostu wysoka jakość - komplementował go Gregg Berhalter, cytowany przez PAP. - Jest zaangażowany w to, co się tu dzieje. Dba i pokazuje to poprzez komunikację, wysiłek na boisku i pracę na treningach. To profesjonalista najwyższej klasy. Wiem, jak bardzo chce zwyciężać - dodał trener Chicago.

Kapitan polskiej kadry otrzymał statuetkę dla piłkarza meczu z Charlotte, a teraz spotkało go kolejne wyróżnienie. „Już rozświetla ligę. Robert Lewandowski wygrywa nagrodę dla najlepszego piłkarza kolejki” - napisano na koncie MLS w mediach społecznościowych.

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