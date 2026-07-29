Cezary Kulesza rozważa zwolnienie Jana Urbana? Mocna grupa w PZPN domaga się dymisji, prezes zabrał głos

Prezes PZPN Cezary Kulesza zaraz po przegranych ze Szwecją (2:3) barażach o awans do MŚ 2026 poinformował, że Jan Urban pozostanie selekcjonerem reprezentacji Polski i poprowadzi nasz zespół w rozgrywkach Ligi Narodów. Teraz jednak jego pozycja uległa znacznemu osłabieniu. Zdaniem dziennikarzy "Przeglądu Sportowego" nad głową Urbana zebrały się czarne chmury, a najbliższe miesiące mają być kluczowe w kontekście przyszłości kadry i jej trener.

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- Słyszę, że jest bardzo mocna grupa, której nie podoba się obecny selekcjoner - mówił kilkanaście dni temu w "Prawdzie Futbolu" Zbigniew Boniek.

Czy zatem w jesiennych rozgrywkach Ligi Narodów UEFA Jan Urban będzie grał o swoją posadę? Biało-Czerwoni trafili do grupy z Bośnią i Hercegowiną, Szwecją i Rumunią i rozpoczną rywalizację pod koniec września.

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Doniesienia o bardzo niepewnej sytuacji Jana Urbana skomentował rozmowie z serwisem WP SportoweFakty prezes PZPN Cezary Kulesza.

- Przypominam, że tuż po końcowym gwizdku meczu barażowego ze Szwecją osobiście podjąłem decyzję, że chcemy dalej współpracować z Janem Urbanem - stwierdził prezes PZPN. - Spekulacje na temat zmiany na stanowisku selekcjonera są nieuzasadnione. Wierzę, że Jan Urban będzie osiągał sukcesy z naszą reprezentacją. Oczywiście wyniki są najważniejsze i ostatecznie to one decydują o przyszłości każdego trenera - dodał Kulesza.

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