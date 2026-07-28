Koniec z szukaniem transmisji po internecie. PZPN odpala darmową platformę!

Polski Związek Piłki Nożnej uruchamia rewolucyjną platformę PZPN+, która ma całkowicie odmienić sposób śledzenia polskiego futbolu.

Ta bezpłatna usługa stanie się cyfrowym domem polskiego futbolu, oferując transmisje na żywo, skróty i archiwa meczów od Ekstraligi po ligi regionalne.

Zastanawiasz się, co to oznacza dla Ciebie? Odkryj, jak PZPN+ raz na zawsze zakończy erę poszukiwania transmisji i zapewni Ci dostęp do wszystkich rozgrywek!

"Jeden z najważniejszych momentów"

To ma być prawdziwy przełom, który na zawsze zmieni sposób oglądania i funkcjonowania polskiej piłki. Polski Związek Piłki Nożnej uruchomił właśnie platformę PZPN+, która ma stać się jednym miejscem dla kibiców, klubów i całego środowiska. Władze związku nie kryją ekscytacji i mówią o historycznym kroku.

- Uruchomienie PZPN+ to jeden z najważniejszych momentów w procesie cyfrowej transformacji Polskiego Związku Piłki Nożnej. Tworzymy rozwiązanie, które zmieni sposób funkcjonowania i postrzegania polskiej piłki. To projekt przełomowy – przyznaje Adam Kaźmierczak, Wiceprezes ds. organizacyjno-finansowych PZPN.

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Wtóruje mu Sekretarz Generalny PZPN, Łukasz Wachowski, który podkreśla, że celem jest stworzenie jednego, kompleksowego miejsca dla fanów futbolu na każdym poziomie.

- Naszym celem jest stworzenie jednego miejsca, w którym kibice będą mogli śledzić polską piłkę na każdym poziomie – od reprezentacji, przez rozgrywki centralne, aż po piłkę regionalną i młodzieżową – powiedział Łukasz Wachowski.

Start od Ekstraligi Kobiet. Wszystkie mecze w jednym miejscu!

Na pierwszy ogień idzie ORLEN Ekstraliga Kobiet, która już od pierwszej kolejki nowego sezonu w całości zagości na nowej platformie. Kibice będą mogli obejrzeć wszystkie mecze na żywo, a także skorzystać z powtórek i archiwum spotkań. Wszystko to dzięki nowoczesnej technologii, w tym kamerom opartym na sztucznej inteligencji.

- W ramach PZPN+ budujemy cyfrowy dom polskiej piłki, w którym kibice otrzymają dostęp do transmisji na żywo, archiwum spotkań i skrótów. Dzięki wdrożeniu systemu kamer Spiideo możemy znacząco zwiększyć skalę produkcji transmisji – wyjaśnia Tomasz Flakowski, Head of Digital Innovation PZPN.

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To dopiero początek

Platforma to nie tylko gratka dla kibiców. To także potężne narzędzie dla klubów. Zyskają one profesjonalne transmisje, większą rozpoznawalność, a sztaby szkoleniowe otrzymają dostęp do materiałów analitycznych. Działy medialne będą mogły z kolei korzystać z gotowych skrótów i goli do publikacji w mediach społecznościowych.

Jak zapowiada PZPN, to dopiero początek. W kolejnych miesiącach platforma będzie rozwijana o następne rozgrywki i nowe funkcjonalności. Wszystko to dostępne jest już teraz na stronie PZPNPLUS.PL.

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