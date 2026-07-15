To on zastąpi zmarłego Jacka Magierę jako asystent Jana Urbana! Zaskakujący wybór

Jacek Magiera zmarł nagle 10 kwietnia 2026 roku w wieku 49 lat. Przyczyną śmierci było nagłe zatrzymanie krążenia. Były trener Legii Warszawa i Śląska Wrocław ostatnio pracował jako asystent selekcjonera Jana Urbana, z którym świetnie się dogadywał.

- Z Jackiem współpracowało mi się bardzo dobrze. Oprócz tego, że grał w piłkę, był również komunikatywnym, przygotowanym i pracowitym chłopakiem. Nigdy nie miałem wątpliwości, czy Jacek Magiera powinien być w sztabie, czy nie - mówił Jan Urban w rozmowie z Kanałem Sportowym, komentując śmierć Jacka Magiery. - W życiu spotykasz ludzi, o których wiesz, że możesz na nich polegać i możesz im ufać — mówił Urban niedługo po szokujących wieściach o śmierci trenera w wieku 49 lat - dodał.

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José Antonio Vicuña Ochandorena „Kibu” asystentem Jana Urbana

Przed reprezentacją Polski mecze w Lidze Narodów UEFA. Dlatego w końcu musiała zapaść decyzja, kto zastąpi Jacka Magiery i zostanie asystentem Jana Urbana. Jest już oficjalna informacja. Drugim trenerem naszej kadry został Hiszpan José Antonio Vicuña Ochandorena „Kibu”. 54-latek Dołączył do sztabu reprezentacji Polski.

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Urodzony 20 listopada 1971 roku w San Sebatian "Kibu" świetnie zna się z Janem Urbanem, z którym współpracował w kolejnych klubach. Karierę trenerską rozpoczynał w juniorskich zespołach CA Osasuna i tam poznał naszego selekcjonera. W 2005 roku objął funkcję trenera CD River Ega, a dwa lata później dołączył do sztabu szkoleniowego Legii Warszawa w roli drugiego trenera u boku Jana Urbana. Z tym samym szkoleniowcem pracował także w Zagłębiu Lubin, CA Osasunie, Lechu Poznań i Śląsku Wrocław.

W roli pierwszego trenera powrócił w 2018 roku w litewskim FK Trakai (obecnie FK Riteriai). W Polsce prowadził również Wisłę Płock i ŁKS Łódź, a ostatnie lata spędził w Indiach. Był tam trenerem Mohun Bagan, Kerala Blasters, Mohammedan Kolkata i Diamond Harbour FC (DHFC). Teraz znów wraca do Polski.

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