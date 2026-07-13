Ale heca! Nie do wiary, z kim spotkał się Robert Lewandowski przed wylotem do USA

Robert Lewandowski trenował na Legii przed wylotem do USA. Doszło do spotkania z Markiem Papszunem

Robert Lewandowski zdecydował się kontynuować swoją wielką karierę piłkarską w USA. Po tym, gdy kapitan reprezentacji Polski ogłosił, że odchodzi z Barcelony, ruszyła lawina spekulacji na temat tego, jaki będzie jego kolejny klub. W końcu wszystko stało się jasne - "Lewy" trafił do występującego w MLS Chicago Fire, gdzie będzie zdecydowanie największą gwiazdą zespołu. W poniedziałek, 13 lipca, Robert Lewandowski wsiadł do samolotu w towarzystwie swojego powiernika Tomasz Zawiślaka i ochroniarza i udał się za ocean. Paparazzi zrobili naszemu najlepszemu piłkarzowi zdjęcia na lotnisku. "Lewy" ubrany był w krótkie spodenki, t-shirt i czapkę z daszkiem, a na jego ręku świecił się elegancki zegarek. Do Stanów Zjednoczonych piłkarz zabrał ze sobą dwie walizki, jedną mniejszą torbę i plecak. Reszta bagaży pewnie przyleci razem z żoną i córkami nowego zawodnika Chicago Fire. Zanim Robert Lewandowski udał się na lotnisko, zdążył jeszcze zaliczyć trening. Napastnik ćwiczył indywidualnie na obiektach Legii Warszawa. Przy okazji doszło do niespodziewanego spotkania ze szkoleniowcem "Wojskowych" - Markiem Papszunem. Ale heca! Obaj panowie na swój widok zareagowali szerokim uśmiechem. Momentalnie pojawiły się plotki o transferze "Lewego" do Legii... Na to jednak się nie zanosi ani teraz, ani później.

Ile zarobi Robert Lewandowski w Chicago Fire? Miliony dolarów! "Drugi po Messim"

Galeria: Robert Lewandowski na Legii i na lotnisku przed wylotem do Chicago

39

Robert Lewandowski vs. Thomas Muller w debiucie w MLS

Kapitan naszej reprezentacji po łączony był z wieloma klubami, jeszcze zanim zdecydował się obejść z Barcelony. Mówiło się, że Robert Lewandowski może trafić do którejś z dwóch włoskich potęg (AC Milan i Juventus Turyn), do Manchesteru United, do FC Porto czy do saudyjskiego Al-Hilal. Ostatecznie napastnik wybrał Chicago Fire. Już w piątek, 17 lipca, "Lewy" może zadebiutować w rozgrywkach amerykańskiej MLS, i to w szczególnym meczu. Rywalem jego klubu bowiem będzie Vancouver Whitecaps, w którym występuje słynny Thomas Muller, legenda reprezentacji Niemiec i Bayernu Monachium, a do tego... dobry kolega Roberta Lewandowskiego z czasów jego gry w Bawarii.

Ujawnił, jak Robert Lewandowski zachowuje się w Chicago! Absolutnie niestandardowe