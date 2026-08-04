Dawny polski selekcjoner nie żyje. "Architekt" zmarł w zapomnieniu w Afryce

Wiesław Grabowski nie żyje. Był selekcjonerem dwóch reprezentacji

Nie żyje Wiesław Grabowski, polski trener i piłkarski menedżer działający przez wiele lat w Afryce. W naszym kraju szkoleniowiec w ostatnich latach był nieco zapomniany, ale tzw. stara gwardia w polskim futbolu doskonale go znała. Mimo że trener zmarł 29 lipca, przez kilka dni o jego śmierci w Polsce prawie wcale się nie mówiło. O tym, że Wiesław Grabowski nie żyje, informowały przede wszystkim portale w Afryce i lokalne nasze serwisy.

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Świat piłki nożnej stracił jedną ze swoich najbardziej nietuzinkowych postaci. 29 lipca zmarł Wiesław Grabowski – trener, menedżer i odkrywca talentów, który przez ponad cztery dekady budował mosty między Polską a Afryką. Miał 78 lat. Choć urodził się w Zabrzu, z Wisłą i Śląskiem Cieszyńskim pozostawił trwały ślad, sprowadzając do beskidzkiego klubu piłkarzy z Zimbabwe i współtworząc jeden z najbardziej niezwykłych rozdziałów w historii lokalnego futbolu

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Kim był Wiesław Grabowski?

Wiesław Grabowski w Afryce nazywany był "architektem złotej generacji zimbabweńskiego futbolu". W Zimbabwe prowadził szkółkę piłkarką, z której wyfrunęli m.in. znani z Legii Warszawa Dickson Choto i Takesure Chinyama. Zanim Grabowski trafił na Czarny Ląd, pracował m.in. w reprezentacji Polski Jacka Gmocha podczas mistrzostw świata w 1978 roku. W Afryce nie tylko działał w piłkarskiej akademii, lecz także był selekcjonerem reprezentacji Zambii i Zimbabwe. Od lat Wiesław Grabowski mieszkał w stolicy tego drugiego kraju - Harare. Jego żona - Krystyna - była konsulem honorowym Rzeczypospolitej Polskiej w Zimbabwe.

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