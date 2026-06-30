Mecze Lewandowskiego w Chicago. Gdzie oglądać MLS? Kibiców czeka kolejny wydatek

To już oficjalne: po latach pięknej kariery w Europie Robert Lewandowski przenosi się do amerykańskiej Major League Soccer i zasila szeregi Chicago Fire. To klub z miasta o potężnych polskich koneksjach, w którym w przeszłości grało już kilku Polaków, w tym Piotr Nowak, Tomasz Frankowski czy Przemysław Frankowski. Amerykańskie media okrzyknęły transfer "ogromnym sukcesem MLS" i podkreślają, że przyciągnie on na stadiony rzesze polonijnych kibiców. Debiut "Lewego" w nowych barwach może nastąpić już w połowie lipca. Pora więc poznać najważniejsze szczegóły dotyczące meczów Chicago Fire w MLS.

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Gdzie oglądać mecze MLS w Polsce? Wyłącznie w Apple TV

Polscy kibice, przyzwyczajeni do oglądania meczów w popularnych stacjach telewizyjnych, muszą przygotować się na rewolucję. Katarzyna Przepiórka, ekspertka od amerykańskiej piłki, stwierdziła na antenie Weszło: "Niemożliwe, żeby jakakolwiek polska telewizja przejęła transmisje do MLS. Apple wykupiło prawa na wiele lat".

Oznacza to, że wszystkie mecze sezonu zasadniczego, play-offów oraz inne rozgrywki z udziałem klubów MLS można oglądać legalnie w Polsce tylko za pośrednictwem platformy streamingowej Apple TV.

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Kibiców Lewandowskiego czeka kolejny wydatek

Dostęp do transmisji wiąże się z nową subskrypcją. Miesięczny koszt dostępu do usługi Apple TV to obecnie 34,99 zł. Jak zauważa Przepiórka, rocznie daje to kwotę ponad 400 zł. W poprzednim sezonie, aby oglądać MLS, trzeba było wykupić osobny pakiet "MLS Season Pass". Teraz zostało to połączone, co oznacza, że w ramach jednej subskrypcji otrzymujemy dostęp do meczów oraz innych produkcji Apple TV.

Dla wszystkich zainteresowanych kibiców oznacza to konieczność zakupu kolejnego pakietu z dostępem do meczów, w tym przypadku MLS. Nie mamy jednak wątpliwości, że spotkania Chicago Fire będą cieszyć się w Polsce wielkim zainteresowaniem!

LEWANDOWSKI W MLS - jak oglądać? 🚨@pustulkaa: - "Niemożliwe, żeby jakakolwiek Polska telewizja przejęła transmisje do MLS. (…) Apple wykupiło prawa na wiele lat - taka przyjemność kosztuje powyżej 400zł na rok, ok. 40zł miesięcznie. Na Europę to są bardzo duże pieniądze jak… pic.twitter.com/Xe00tWjIUE— Weszło! (@WeszloCom) June 29, 2026