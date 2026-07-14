Wydało się, co Amerykanie przygotowali dla Roberta Lewandowskiego! Aż trudno uwierzyć

Transfer Roberta Lewandowskiego do Chicago Fire to bez wątpienia najważniejszy ruch letniego okna transferowego z perspektywy polskich kibiców. Po czterech latach w Barcelonie kapitan reprezentacji Polski rozpoczyna nowy etap w swojej bogatej karierze i spełnia dawno wyznaczony cel o grze w amerykańskiej MLS, gdzie czekają go starcia z gwiazdami pokroju Leo Messiego czy Antoine'a Griezmanna. Lewandowski z miejsca stanie się drugim najlepiej zarabiającym piłkarzem w lidze, ale hitowy transfer Chicago Fire wydaje się na razie nieco zmarnowany z perspektywy marketingowej.

Ile zarobi Robert Lewandowski w Chicago Fire? Miliony dolarów! "Drugi po Messim"

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Wydało się, jak Amerykanie przywitają Roberta Lewandowskiego w Chicago Fire

Na oficjalnych profilach MLS próżno szukać materiałów podobnych do tych, które pamiętamy z przenosin Lewandowskiego do FC Barcelony. "Piękne wideo zapowiadające drugą część sezonu: są gwiazdy, także nowe jak Griezmann, ale Robert Lewandowski jeszcze się nie załapał" - informuje chociażby dziennikarz Adam Kotleszka. Ale prawdziwym strzałem w stopę wydaje się decyzja samego Chicago Fire.

Jak podaje TVP Sport, nowy klub Polaka rozpocznie jeden z najważniejszych dni w swojej historii od otwartego na 15 minut treningu o godzinie 17:15 czasu polskiego (10:15 lokalnie). Kluczowym punktem ma być po prostu konferencja prasowa - zaplanowana na 20:30 w Polsce, czyli zaledwie pół godziny przed rozpoczęciem półfinału mundialu Francja - Hiszpania! Amerykanie tak naprawdę sami pozbawili się uwagi całego piłkarskiego świata, którą powinno wywołać prezentowanie gracza formatu Lewandowskiego. Obok niego mają usiąść dyrektor klubu ds. piłki nożnej oraz trener Gregg Berhalter.

Trwa mundial, ale wraca MLS! Piękne wideo zapowiadające drugą część sezonu: są gwiazdy, także nowe jak Griezmann, ale Robert Lewandowski jeszcze się nie załapał. „Thanks world, we’ll take it from here.” 🇺🇸⚽️ pic.twitter.com/kVIbTQzqcZ— Adam_Kotleszka ⚽🏝️🇺🇸🇦🇺🇨🇦 (@Adam_Kotleszka) July 14, 2026