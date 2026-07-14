MLS: Gdzie oglądać w Polsce mecze Chicago Fire i debiut Roberta Lewandowskiego?

Robert Lewandowski zaczyna występy w Chicago Fire, które gra w amerykańskiej lidze MLS.

Polak może zadebiutować w nowym klubie już w nocy z czwartku na piątek przeciwko Vancouver Whitecaps.

Sprawdź, gdzie oglądać w Polsce MLS i mecze Lewandowskiego w Chicago Fire.

Robert Lewandowski już we wtorek 14 lipca zostanie oficjalnie zaprezentowany jako nowy piłkarz Chicago Fire. Debiut Polaka w nowym klubie i lidze MLS może nastąpić już w nocy z czwartku na piątek (16/17 lipca) o godzinie 2.30 polskiego czasu. "Strażacy" z Chicago podejmą wtedy Vancouver Whitecaps.

Niestety, wygląda na to, że meczów Roberta Lewandowskiego w barwach Chicago Fire w lidze MLS nie będzie pokazywać żadna polska telewizja. Przedstawiciele Eleven Sports i CANAL+ jasno dali do zrozumienia, że nie będą walczyć o prawa do tych rozgrywek. Podobnie jest w przypadku TVP i Polsatu.

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Globalne prawa do transmisji rozgrywek MLS posiada Apple, która pokazuje amerykańskie rozgrywki na swojej platformie streamingowej. Teoretycznie któraś polska telewizja mogłaby powalczyć o sublicencję, ale koszty są podobno bardzo duże, a MLS - nawet mimo transferu Roberta Lewandowskiego - nie cieszy się w naszym krajem zainteresowanie. Dodatkowym czynnikiem odstraszającym potencjalnych nabywców praw jest duża różnica czasu, przez którą mecze rozgrywane będą zazwyczaj w środku nocy.

- Niemożliwe, żeby jakakolwiek polska telewizja przejęła transmisje do MLS. Apple wykupiło prawa na wiele lat - podkreślała w rozmowie z Weszlo Katarzyna Przepiórka, ekspertka od amerykańskiej piłki.

Gdzie oglądać w Polsce MLS i mecze Chicago Fire?

Ligę MLS i mecze Chicago Fire można zatem oglądać w Polsce za pośrednictwem platformy Apple TV. Podstawowa subskrypcja kosztuje 34,99 zł miesięcznie.

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