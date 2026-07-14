MLS: Gdzie oglądać w Polsce mecze Chicago Fire i debiut Roberta Lewandowskiego?

Michał Chojecki
Michał Chojecki
2026-07-14 15:32

Robert Lewandowski zaczyna swoją przygodę w Chicago Fire, a debiutu Polaka w lidze MLS możemy się doczekać już w nocy z czwartku na piątek (16/17 lipca). Dlatego kibice zadają sobie pytanie, gdzie ogląda MLS i mecze Lewandowskiego w Chicago Fire. Poniżej wyjaśniamy.

MLS: Gdzie oglądać w Polsce mecze Chicago Fire i debiut Roberta Lewandowskiego?
Autor: Chicago Fire/ Materiały prasowe
  • Robert Lewandowski zaczyna występy w Chicago Fire, które gra w amerykańskiej lidze MLS.
  • Polak może zadebiutować w nowym klubie już w nocy z czwartku na piątek przeciwko Vancouver Whitecaps.
  • Sprawdź, gdzie oglądać w Polsce MLS i mecze Lewandowskiego w Chicago Fire.

Robert Lewandowski już we wtorek 14 lipca zostanie oficjalnie zaprezentowany jako nowy piłkarz Chicago Fire. Debiut Polaka w nowym klubie i lidze MLS może nastąpić już w nocy z czwartku na piątek (16/17 lipca) o godzinie 2.30 polskiego czasu. "Strażacy" z Chicago podejmą wtedy Vancouver Whitecaps.

Niestety, wygląda na to, że meczów Roberta Lewandowskiego w barwach Chicago Fire w lidze MLS nie będzie pokazywać żadna polska telewizja. Przedstawiciele Eleven Sports i CANAL+ jasno dali do zrozumienia, że nie będą walczyć o prawa do tych rozgrywek. Podobnie jest w przypadku TVP i Polsatu.

Ale wstyd! Robert Lewandowski przyleciał do USA, a tu taka wpadka w sklepie

Globalne prawa do transmisji rozgrywek MLS posiada Apple, która pokazuje amerykańskie rozgrywki na swojej platformie streamingowej. Teoretycznie któraś polska telewizja mogłaby powalczyć o sublicencję, ale koszty są podobno bardzo duże, a MLS - nawet mimo transferu Roberta Lewandowskiego - nie cieszy się w naszym krajem zainteresowanie. Dodatkowym czynnikiem odstraszającym potencjalnych nabywców praw jest duża różnica czasu, przez którą mecze rozgrywane będą zazwyczaj w środku nocy.

- Niemożliwe, żeby jakakolwiek polska telewizja przejęła transmisje do MLS. Apple wykupiło prawa na wiele lat - podkreślała w rozmowie z Weszlo Katarzyna Przepiórka, ekspertka od amerykańskiej piłki.

Gdzie oglądać w Polsce MLS i mecze Chicago Fire?

Ligę MLS i mecze Chicago Fire można zatem oglądać w Polsce za pośrednictwem platformy Apple TV. Podstawowa subskrypcja kosztuje 34,99 zł miesięcznie.

Robert Lewandowski prze wylotem do USA
Galeria zdjęć 39
ANIA LEWANDOWSKA BOI SIĘ PRZEPROWADZKI DO CHICAGO
ROBERT LEWANDOWSKI
CHICAGO FIRE
MLS