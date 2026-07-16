Fatalny początek Roberta Lewandowskiego w USA! Bardzo niepokojące wiadomości

Robert Lewandowski debiut w Chicago Fire. Do meczu może nie dojść!

Robert Lewandowski we wtorek dotarł do Stanów Zjednoczonych. Wyruszył z lotniska w Warszawie, a w drodze do Chicago towarzyszyli mu ochroniarz i Tomasz Zawiślak, przyjaciel, doradca i powiernik kapitana reprezentacji Polski. Po wylądowaniu w USA "Lewy" udał się do hotelu, a potem wziął udział w pierwszym treningu w nowym klubie. Później odbyła się specjalna konferencja połączona z prezentacją Roberta Lewandowskiego w barwach Chicago Fire. Teraz pozostaje czekać na debiut naszego najlepszego zawodnika w amerykańskiej MLS. Wydawało się, że nastąpi on już w nocy z czwartku na piątek polskiego czasu w meczu z Vancouver Whitecaps. Smaczku spotkaniu nadaje to, że w drużynie rywali gra słynny Niemiec - Thomas Mulller, który przez lata był kolegą "Lewego" w Bayernie Monachium. Po podaniach Niemca Robert Lewandowski zdobył niezliczoną liczbę goli. Niestety pojawiła się obawa, że do meczu nie dojdzie!

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Dym nad Chicago. Fatalny początek Roberta Lewandowskiego w USA

Komplikacje są efektem pożarów lasów w Kanadzie. Dym rozprzestrzenił się poza ten kraj i dotarł m.in. do Chicago. Jak donosi Marcin Cholewiński, nasz korespondent z USA, w "Wietrznym Mieście" trudno nawet oddychać, co stawia pod wielkim znakiem zapytania rozegranie meczu Chicago Fire - Vancouver Whitecaps w ustalonym wcześniej terminie. W lokalnym radiu ostrzegają przed konsekwencjami wychodzenia na dwór i podkreślają, że to niebezpieczne, szczególnie dla kobiet w ciąży czy osób z chorobami serca lub astmą. Nie tak zapewne kapitan naszej reprezentacji wyobrażał sobie swój początek w USA. Wygląda to fatalnie. Lepiej jednak poczekać na rozegranie meczu niż narażać Roberta Lewandowskiego i innych zawodników na wdychanie oparów.

Galeria: Robert Lewandowski na Legii i na lotnisku przed wylotem do Chicago

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