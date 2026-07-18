Dyrektor Chicago Fire ujawnił, ile naprawdę zarobi Robert Lewandowski!

Robert Lewandowski miał zadebiutować w barwach Chicago Fire w nocy z czwartku na piątek, ale spotkanie w lidze MLS z Vancouver Whitecaps zostało przełożone z powodu pożarów w okolicach "Wietrznego Miasta" i związanej z nimi niskiej jakości powietrza.

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Tymczasem w rozmowie z serwisem SportoweFakty WP dyrektor finansowy Chicago Fire, Paweł Szynalik, potwierdził, że Robert Lewandowski zarobi w USA około 16 mln dol. rocznie (ponad 60 mln zł). To jednak nie całość finansowego pakietu, na który może liczyć polski gwiazdor. Lewandowski otrzyma także wynagrodzenie z tytułu odrębnej umowy marketingowej oraz przewidziane w kontrakcie bonusy.

- Robert będzie miał regularną stawkę, ujętą w kontrakcie rejestrowanym w MLS, plus prawa marketingowe i bonusy. Stawka jest informacją publiczną, to będzie około 16 mln dol. rocznie, plus wpływy z marketingu i bonusy. To może być nawet ponad 20 mln. Myślę, że ten kontrakt jest drugim największym w lidze po umowie Leo Messiego - wyjaśnił Paweł Szynalik.

Robert Lewandowski w FC Barcelonie (od sezonu 2022/23) zarabiał progresywnie, z wyższymi kwotami w środkowych latach kontraktu. Najwięcej zgarnął za sezon 2024/25 - ok. 32–33,3 mln euro brutto. W ostatnim sezonie obowiązywania umowy z Barcą "Lewy" zarabiał ok. 26 mln euro.

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