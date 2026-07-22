Fenerbahce - Górnik: Polscy kibice zatrzymani w Turcji po starciu z policją!

Mecz Fenerbahce - Górnik Zabrze w 2. rundzie el. LM zakończył się wynikiem 1:0.

Jeszcze przed rozpoczęciem meczu na trybunie polskich kibiców wybuchły zamieszki z turecką policją.

Jak informuje RMF FM, 9 kibiców Górnika zostało zatrzymanych.

Fenerbahce - Górnik: 9 polskich kibiców zatrzymanych

Piłkarze Górnika Zabrze rozpoczęli walkę o awans do Ligi Mistrzów od starcia na wyjeździe z tureckim Fenerbahce. Skazywani na pożarcie dzielnie walczyli, przegrywając tylko 1:0 po golu z rzutu wolnego w 37. minucie, którego zdobył Anderson Talisca. Przed rewanżem kwestia awansu pozostaje otwarta, a atmosfera w Zabrzu będzie zapewne równie gorąca jak w Stambule, gdzie było blisko 40 tysięcy kibiców. W tym licząca co najmniej kilkaset osób grupa z Polski, która jeszcze przed rozpoczęciem spotkania starła się na trybunach z turecką policją.

Zamieszki z kibicami Górnika Zabrze w Turcji! Starli się z policją

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Punktem zapalnym miały być flagi kibiców Górnika, w tym charakterystyczna z napisem "Torcida". Obsługa stadionu zwróciła uwagę, aby je usunąć, co wywołało zamieszki. Interwencję szybko podjęła turecka policja, z którą starli się sympatycy polskiego klubu. Nagrania z tego zajścia szybko obiegły media społecznościowe.

Jak informuje reporter RMF FM Krzysztof Zasada, zatrzymanych zostało 9 kibiców Górnika. Ośmiu zatrzymano od razu po burdach, z kolei w trakcie przerwy zidentyfikowano jeszcze jedną osobę. Wszyscy trafili do jednostki policji, gdzie trwają ich przesłuchania. Na razie nie wiadomo, jakie zarzuty usłyszą.

Wiadomo też, że w trakcie zamieszek ucierpiał opiekun polskich spottersów - policjantów pomagających kibicom. Mężczyzna złamał rękę, ale nie w wyniku bezpośredniego ataku, a niefortunnego przewrócenia się na trybunie.

Rewanż Górnik Zabrze - Fenerbahce o awans do 3. rundy el. LM już w środę, 29 lipca.

Kibice Górnika Zabrze zatrzymani w Turcji. Starli się z policją.https://t.co/GmhxlRPqM2— Fakty RMF FM (@RMF24pl) July 22, 2026

🔥 FLAŞGornik Zabrze taraftarlarının taşkınlık çıkararak polislerimizle kavga ettiği anlar. pic.twitter.com/AquY38dUrT— Krampon Sports (@KramponSport) July 21, 2026