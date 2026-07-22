Zamieszki z kibicami Górnika Zabrze w Turcji! Starli się z policją

Górnik Zabrze przegrał z Fenerbahce 1:0 w pierwszym meczu 2. rundy el. LM.

Zanim jeszcze rozpoczął się mecz, na trybunie kibiców Górnika wybuchły zamieszki.

Fani z Polski starli się w sektorze gości z policją.

Fenerbahce - Górnik: Zamieszki w Turcji, polscy kibice starli się z policją

Górnik Zabrze po blisko 38 latach znów rywalizuje w rozgrywkach Ligi Mistrzów. Wicemistrzowie Polski korzystają ze skoku naszej ligi w rankingu UEFA, dzięki czemu rozpoczęli zmagania w drugiej rundzie eliminacji do najbardziej prestiżowych europejskich rozgrywek. Trafili jednak do ścieżki niemistrzowskiej, w której od razu wpadli na słynne tureckie Fenerbahce. 21 lipca w Stambule odbyło się pierwsze starcie dwumeczu, w którym gospodarze wygrali 1:0.

Eliminacje LM: Górnik walczyl dzielnie w Stambule, ale przegrał z Fenerbahce

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Ten wynik otwiera szansę przed rewanżem w Zabrzu, w którym spodziewamy się naprawdę gorącej atmosfery. W Stambule wśród blisko 40 tysięcy kibiców było kilkuset sympatyków Górnika. Dotarli na mecz trzema czarterowymi samolotami, ale nie mieli szans, by przebić się z dopingiem przez fanów rywali. A jeszcze przed meczem na trybunie gości wybuchły zamieszki!

"Na trybunie Górnika Zabrze wybuchły zamieszki, policja interweniowała" - informował dziennikarz Dogukan Yildirim. Kibice z Polski starli się z tureckimi funkcjonariuszami, a wstrząsające nagrania ze stadionu szybko obiegły media społecznościowe. Jak informuje kibicowski portal "Hooligans.cz", źródłem konfliktu była interwencja porządkowych służb co do charakterystycznej flagi "Torcida". Sytuacja szybko eskalowała i przerodziła się w przepychanki i bójki.

Ostatecznie nerwowa sytuacja na trybunach nie wpłynęła na sam mecz, który rozpoczął się zgodnie z planem o godzinie 20 czasu polskiego. Na boisku przeważające Fenerbahce wygrało 1:0, ale rewanż 29 lipca w Zabrzu.

21.07.2026, Fenerbahce🇹🇷 - Górnik Zabrze🇵🇱, Górnik Zabrze vs 1312 before match and security try stolen Torcida banner, click here for more: https://t.co/hGKpnmUOoFAll in one place. Tap to download.🔗 https://t.co/FXnrFRp1rX pic.twitter.com/FH3L42a7KT— Hooligans.cz Official (@hooliganscz1999) July 21, 2026

Michal Gasparik (trener Górnik Zabrze) dla „Super Expressu”

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